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工展會｜天氣轉冷熱食受歡迎　乾貨店好壞參半

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工展會在會展舉行。（彭大偉攝）

今日（15日）雖然天氣轉冷，開幕第二日的工展會亦不乏人流，熱食甚受市民歡迎。不過出售乾貨的店舖則好壞參半。

在入口處主打賣拇指生煎包等小食的攤位，晚上7時人頭湧湧，展商葉小姐表示，生意很好，多年來都有在工展會設攤位，今年生意比去年約多兩成。

有參展多年的海味商表示，今年旺丁不旺財，貴價貨較難賣出，估計今年生意額較去年少兩成。另一家也指出，今年雖然人流不少，已經有減價，但顧客消費較弱，花錢較少。

有市民表示，入場不久便買到心儀湯包，認為價錢實惠，預計花費超過1,000元。另有順德旅客表示，特意趁工展會期間參加旅行團來港，主要來吃東西、購買生活用品和藥品，認為款式多並較集中，並沒有設下預算，遇到合適貨品就購買。

工展會在會展舉行。（彭大偉攝）

「Chill飲Chill食」區生意普通

至於今年全新推出的「Chill飲Chill食」區，首次引入特色酒吧概念，有Cocktail、葡萄酒、清酒、中國酒和手工啤等多款精選酒類。主打紅白酒的酒商李小姐表示，去年也有參加工展會，位置設於飲食區，生意很好，但今次搬到「Chill飲Chill食」區，反而生意差了，不少熟客說很難才找到他們的位置。另一酒商陳生則表示，昨日生意理想，人流比前天多，主要是內地和本地人幫襯。賣中國酒的酒商劉生說，今次是首次在工展會設攤位，生意普通，主要是所在位置人流不多，但昨日生意已比前天好，希望之後會好起來。

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