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肺炎危機︱87歲余慕蓮感染肺炎近照曝光身體瘦削　看淡生死立遺囑：未必過到今年

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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87歲余慕蓮感染肺炎近照曝光身體瘦削　看淡生死立遺囑：未必過到今年

【余慕蓮／肺炎／肺纖維化／立遺囑】87歲藝人余慕蓮在三年前不幸患上肺纖維化，幸好最終大步檻過；但近日卻又被爆感染了肺炎，更悲觀直言「覺得自己都未必過到今年」。

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資深傳媒人黃庭桄在12月14日更新社交平台，分享肥媽（Maria Cordero）與李麗霞（黑妹）在伊利沙伯體育館舉行的《媽妹笑住唱演唱會2024》演出，其中提到余慕蓮的近況，指她最近複診，醫生說她感染了肺炎。余慕蓮甚至一度悲觀地告訴他：「我覺得自己都未必過到今年。」

秉持著「開心永遠是療癒最好的良藥」一信念，黃庭桄便誠邀余慕蓮去看肥媽和黑妹的演唱會，轉換心情。從黃庭桄發佈的演唱會後臺照片可見，久違露面的余慕蓮身穿厚身橙黃色大褸，化淡妝塗上唇膏；雖要用助行架代步，但仍與肥媽熱情擁抱有講有笑，精神看上去不俗。

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黃庭桄透露，「肥媽唱完最一首歌，甫從舞台走下來，水都未飲一啖，見到余慕蓮，即衝上前熱情地擁抱，又捉緊着她的手噓寒問暖」。而余慕蓮看完演唱會後亦很開心，讚演唱會好睇：「今晚佢哋好搞笑，唱嘅歌，我又全部都識，好好睇！」之後更爆出了一個小秘密：

黑妹每次見到我，都一定會俾封現金大利是，話俾我買嘢食喎，佢對我好好。

看淡生死立遺囑

據悉，余慕蓮在2020年患耳石症，後來因咳嗽不適，入院證實患有肺纖維化，驗出患罕有病症血液炎，一度於伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫，幸好最終跨過鬼門關。但余慕蓮在大病後身體大不如前，身形瘦削，雖然精神一直不俗，但行走不便需要攙扶。

而在早幾個月播出的TVB節目《東張西望》中，講到有關余慕蓮病情出現起伏，被醫生勒令她立即入院醫治，即時留院大約一星期，「去到醫院又試過嘔，嘔到咩咁……咁我就知我唔掂喇！」。余慕蓮又表示，當時服食標靶藥已無效，於是醫生建議她可嘗試服用一種全新的特效藥，但藥費不輕，每月需花費1萬7千元。惟余慕蓮服用一段時間後，效果一般，不似預期。

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在節目中，余慕蓮好友米雪、安德尊陪同接受訪問。余慕蓮坦言已看淡生死，決定在生前立下遺囑，把自己住的樓宇捐贈到東華三院：

每個人都會死，我希望死嘅時候係瞓瞓吓覺去咗。

米雪和安德尊及後陪同余慕蓮立遺囑。余慕蓮接過東華三院的感謝狀時臉帶微笑，一圓自己的心願相當開心。她表示，希望身後事一切從簡：「我冇仔女，都冇後人拜，喪禮不用風光大葬，撒灰到花園，就可以了。」亦表示希望觀眾能記得她：

希望你哋記得我，我搞笑嘅……靚女唔輪到我，我會帶俾觀眾歡樂。

肺纖維化恐危及性命

根據本港罕見疾病聯盟資料，間質性肺病（Interstitial Lung Disease，ILD）是一類鮮為人知的疾病，因其影響到肺氣泡周邊的組織和空間（肺間質）而得名，好發於年長者、肺功能較差者，男士發生率較女士高。

間質性肺病可能會造成疤痕組織累積於肺部內，形成疤痕組織的過程則稱為肺纖維化，會影響負責向全身各部位供氧的肺氣泡和血管。多種間質性肺病均可發展成惡化性間質性肺病，當中包括特發性肺纖維化、硬皮症併發間質性肺病等。

在惡化性間質性肺病中，肺纖維化情況會持續惡化，肺部進行氣體交換的組織會持續發炎、形成疤痕和增厚並纖維化，導致呼吸病徵惡化和肺功能下降，病人出現呼吸困難，最終導致呼吸衰竭，危及性命。

肺纖維化6大病徵

目前已證實世上有200種以上不同類型的間質性肺病，而肺纖維化正是其中重要病因。這些間質性肺病可能由某些藥物、職業或環境接觸、自身免疫病症等引起，而在許多時候其病因更是無從稽考。而每類病人的病徵都會有所不同，而主要的病徵包括：

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