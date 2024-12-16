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星二代︱陸永細女獲媽媽靚女基因　與媽咪對話盡顯如父親般急才

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

陸永細女獲媽咪靚基因。

【陸永 / 陸永老婆 / 陸永女兒 / 星二代】陸永與太太陳莉娜（Reina）在2011年「奉女結婚」，育有大女陸一穎（Hannah）與陸一心（Sim Sim）。長女現在於英國留學，至於現時11歲的細女繼續留在香港。

不少網民都讚陸永太太Reina靚女，在日前，這位靚媽在個人IG以Story方式上載與細女照片，從中可見陸一心愈大愈靚女，可說獲得媽媽靚基因，又多位靚女星二代。

除此之外，Reina除上載女兒照片，還寫上母女對話，她憶述在某日，細女放學後表示要去運動場練氣，於是她問：「可唔可以等太陽落山先？曬到咁黑好難白返㗎」，陸一心反問：「你想我白多啲？定係我可以入到間好學校多啲？」結果靚媽只好回答：「你去喇。」可見陸一心還獲父親遺傳急才及口才。

恩愛夫妻丨陸永夫婦孖好友同遊西藏拉薩　Reina出現高山反應勁危險

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