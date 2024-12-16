  • 17°C
香港時間：20241216日 (一) 12:39

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮｜觀塘50年老字號英發茶冰廳12.31結業　必食菠蘿包蛋撻【附地址】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

屹立觀塘近半世紀的英發茶冰廳，將於12月31日結束營業。

【結業潮/英發茶冰廳/老字號】2024年結業潮從未間斷，連鎖超市「U購」分店、荷里活MCL戲院等紛紛結業，屹立觀塘近半世紀的英發茶冰廳，日前確定將於12月31日結束營業，是繼同區逾60年歷史的龍寶酒家、已開業50年的旺角鴻運冰廳餅店後，再有老字號靜悄悄離場。

最新影片推介：

童學園
STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

1972年開業的英發茶冰廳，在觀塘已有52年歷史，餐廳自設麵包餅房，一直保持舊式冰室的懷舊裝修風格，門口設有出爐麵包、蛋撻、懷舊西餅櫃，招牌菠蘿包、蛋撻為必食之選，同時雞尾包、卷蛋、雞批等亦是不少老顧客讚不絕口的名物。

結業潮｜開業44年燉奶佬又執！天水圍店12.17結業 全盛期逾20間執剩2間

點擊圖片放大
+6
+5

結業潮｜英發鮮油多士夠足料

英發設早、午、特、三文治及下午茶餐，供應各款飯類、意粉、沙嗲牛肉麵、牛油多士、鮮油多士等，不過隨住英發將於本月31日結業，這些美食亦將成為絕響，老饕應趁最後兩星期品嚐美味。

結業消息一出，不少網民大嘆可惜，指老舖感覺充滿人情味，員工跟顧客之間「好似朋友咁」，稱不捨其招牌美食，「蛋撻好正」、「麵包抵食同好食，杯奶茶都得」、「麵包堅有料，唔係空心包」、「咖央鮮油多得佢整得咁好食!!」；網民分析，不少食店接連結業，離不開物價上升、難請人的事實，「人工貴，材料貴，舖租貴，樣樣都貴，叫飲食業點做」。

結業潮｜日本人氣甜品「幸福班戟」 插旗香港6年全線結業

點擊圖片放大
+7
+6
英發茶冰廳
地址：觀塘輔仁街16號地下
營業時間：早上6:30 至 晚上6:00
電話：2342 5020

相關報道：

集體回憶｜末代港督彭定康最愛蛋撻 70年歷史泰昌餅家進駐山頂凌霄閣開店

結業潮｜31年歷史波鞋街老字號「芝加哥」結業 全場7折清貨入手Nike/adidas/Supreme

記者直擊｜MCL荷里活開業僅2年又執笠？ 戲院職員暗示結業︰明天開始冇飛賣！

結業潮︱富臨旗下「炑八韓烤」開業10年 26分店執剩9間推雙11優惠救亡

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜章魚燒始祖「日船」全線撤出香港　最後分店明年3月結業網民不捨學生時期回憶
10:52 2024/12/04
結業潮｜章魚燒始祖「日船」全線撤出香港　最後分店明年3月結業網民不捨學生時期回憶
結業潮｜良心雙餸飯「膳廚」周四結業　推特價優惠飲品一律$10
13:23 2024/12/04
結業潮｜良心雙餸飯「膳廚」周四結業　推特價優惠飲品一律$10
結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句
13:59 2024/12/09
結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句
結業潮｜MOS Burger荃新天地分店結業　3個月內連執3間網民分析執笠原因
18:31 2024/12/09
結業潮｜MOS Burger荃新天地分店結業　3個月內連執3間網民分析執笠原因
結業潮︱U購超市再執3間指定貨品8折清貨 全盛時期擁百間分店現僅餘約20間
10:52 2024/12/11
結業潮︱U購超市再執3間指定貨品8折清貨 全盛時期擁百間分店現僅餘約20間
結業潮｜連鎖越式餐廳「越一」疑全線結業　黃大仙店開業8年本月底執笠
13:52 2024/12/13
結業潮｜連鎖越式餐廳「越一」疑全線結業　黃大仙店開業8年本月底執笠

你可能感興趣

結業潮｜章魚燒始祖「日船」全線撤出香港　最後分店明年3月結業網民不捨學生時期回憶
10:52 2024/12/04
結業潮｜章魚燒始祖「日船」全線撤出香港　最後分店明年3月結業網民不捨學生時期回憶
結業潮｜良心雙餸飯「膳廚」周四結業　推特價優惠飲品一律$10
13:23 2024/12/04
結業潮｜良心雙餸飯「膳廚」周四結業　推特價優惠飲品一律$10
結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句
13:59 2024/12/09
結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句
麵包 美食 結業 茶記冰室 餐廳

最高瀏覽

遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
楊焉受傷︱「浸大E神」Carol做引體上升撻落地　楊焉兩節頸椎移位淚訴：愚蠢決定影響一生　
楊焉受傷︱「浸大E神」Carol做引體上升撻落地　楊焉兩節頸椎移位淚訴：愚蠢決定影響一生　
急症室最長等候時間（12月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間04:05）
巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資　車長勸畀錢反被鬧爆
巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資　車長勸畀錢反被鬧爆
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救