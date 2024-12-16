結業潮｜觀塘50年老字號英發茶冰廳12.31結業　必食菠蘿包蛋撻【附地址】

▲ 屹立觀塘近半世紀的英發茶冰廳，將於12月31日結束營業。

【結業潮/英發茶冰廳/老字號】2024年結業潮從未間斷，連鎖超市「U購」分店、荷里活MCL戲院等紛紛結業，屹立觀塘近半世紀的英發茶冰廳，日前確定將於12月31日結束營業，是繼同區逾60年歷史的龍寶酒家、已開業50年的旺角鴻運冰廳餅店後，再有老字號靜悄悄離場。

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1972年開業的英發茶冰廳，在觀塘已有52年歷史，餐廳自設麵包餅房，一直保持舊式冰室的懷舊裝修風格，門口設有出爐麵包、蛋撻、懷舊西餅櫃，招牌菠蘿包、蛋撻為必食之選，同時雞尾包、卷蛋、雞批等亦是不少老顧客讚不絕口的名物。

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結業潮｜英發鮮油多士夠足料

英發設早、午、特、三文治及下午茶餐，供應各款飯類、意粉、沙嗲牛肉麵、牛油多士、鮮油多士等，不過隨住英發將於本月31日結業，這些美食亦將成為絕響，老饕應趁最後兩星期品嚐美味。

結業消息一出，不少網民大嘆可惜，指老舖感覺充滿人情味，員工跟顧客之間「好似朋友咁」，稱不捨其招牌美食，「蛋撻好正」、「麵包抵食同好食，杯奶茶都得」、「麵包堅有料，唔係空心包」、「咖央鮮油多得佢整得咁好食!!」；網民分析，不少食店接連結業，離不開物價上升、難請人的事實，「人工貴，材料貴，舖租貴，樣樣都貴，叫飲食業點做」。

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英發茶冰廳 地址： 觀塘輔仁街16號地下 營業時間： 早上6:30 至 晚上6:00 電話： 2342 5020

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