消委會桌墊測試2024｜ 7款桌墊塑化劑含量超歐盟標準　最高逾220倍　或不利生育或發育

▲ 消委會測試15款桌墊樣本，發現有7款（約 47%）的 4 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DEHP、DBP、BBP 及 DIBP）總檢出量，超出歐盟法規。（陳靜儀攝）

【消委會 / 桌墊/ Sanrio/ 生育 / 發育 / 塑化劑/ 幼兒肝臟】有鑑於近年內地和海外相繼發現桌墊的塑化劑含量超標，消委會測試15款桌墊樣本，發現有7款（約 47%）的4種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DEHP、DBP、BBP 及 DIBP）總檢出量，超出歐盟 REACH 法規的 0.1%濃度上限。

7款產品包括，聲稱來自台灣的「MIT」、「ARGO」、「NAVY」、沒有標明來源地的「MORN SUN」、日本「OLFA」、中國製造的「Qivation」及港人熟悉的「Sanrio」Hello Kitty 書檯墊；當中總檢出量最高的「Qivation」樣本更高達上限的222倍。

根據歐洲化學品管理局的資料，該 4 種塑化劑被列為生殖毒性類別 1B 物質，可能影響生育能力或對發育產生不利影響。雖然一般而言，透過皮膚接觸而攝入塑化劑的風險不高，但若手上有傷口或塗抹了油溶性潤膚產品，其風險便有所增加。

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消委會亦就另外3種可能對幼兒肝臟產生不良影響的塑化劑進行測試，結果發現有9款樣本檢出鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP），包括日本「PLUS」、台灣「Cra Ha」、MIT」、「ARGO」、「NAVY」、沒有標明來源地的「MORN SUN」、日本「OLFA」、「Qivation」及「Sanrio」Hello Kitty 書檯墊。

消委會提醒消費者避免將桌墊當作餐墊使用，兒童在觸摸桌墊後，要清潔雙手，以免經口服攝入有害物質。消委會亦建議生產商審視其產品的物料，避免使用存健康風險的原材料。

另外，生產商或代理商應在產品上附有製造物料及來源產地等資料，清楚列明特定用途和限制。消委會已將相關資料轉交香港海關檢視。

廠商回應

「Cra Ha」代理商表示，其產品是根據香港法規來判定需要採用甚麼標準進行檢測，而不是想讓消費者知道更多資訊而選擇更嚴謹的標準進行測試來評估產品的安全性。

「MIT」代理商表示交由第三方認可實驗室進行同類的測試顯示，其產品的塑化劑檢出量比消委會的檢出量低，但因應其檢出量仍高於歐盟的塑化劑的要求，將會向生產商要求改善生產物料以符合相關安全要求。

「ARGO」代理商表示已經將本會的測試報告轉交給台灣廠商，廠商指一般𠝹板會配合𠝹刀使用，𠝹板表層加入適量塑化劑以提高塑膠成品的柔軟程度，令消費者更容易使用。代理商表示已要求廠商盡快尋求其他可行的製作方法及原材料，以改善產品安全程度，並在現有產品包裝加上提醒字句，建議兒童如需使用此產品，必須在成人陪同下使用，並在使用後立即清潔雙手。

「NAVY」生產商提交了其他顏色墊板的測試報告並指其產品不含塑化劑DEHP、DBP、BBP及DIBP，並表示其油墨供應商稱灰色油墨已包含所有的顏色，因油墨是由顏色調配出來；另表示切割墊原料廠稱以綠色墊板作為標準代表色來檢驗，因粉色部分本身不含任何塑化劑。代理商亦表示如發現其他問題的話，將主動收回市面上所有相關產品，予以銷毀，以及停止售賣產品。

「OLFA」生產商表示認同測試結果，並表示正在逐步轉為銷售不含DEHP的桌墊，並建議包括香港在內的全球所有分銷商採用不含DEHP的桌墊。

「Qivation」代理商表示已知悉有關報告結果，會作出內部調查，以及與生產商跟進相關問題。

「Sanrio」（#12）的代理商表示不同意測試結果，認為本會提供的測試報告內的評論意見說明了第二部分的塑化劑測試所採用的規例只適用於玩具和兒童護理用品，並不適用於該款產品，而該款樣本背面已清楚標示為枱墊和可作滑鼠墊使用，而不是玩具和兒童

護理用品。

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