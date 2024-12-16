文化藝術｜大華銀行水墨藝術節弘揚水墨文化　三大焦點藝術活動搶先看！

▲ 弘揚水墨文化，三大焦點藝術活動搶先看！

【大華銀行/水墨藝術節】第三屆「大華銀行水墨藝術節」弘揚水墨文化 三大焦點藝術活動搶先看！隨着節日氣氛愈來愈濃厚，各式各樣的活動蜂擁而至，12月不妨到訪西九參與趣味與藝術氣息並重的第三屆「大華銀行水墨藝術節」，充實假期之餘，又能提升文化素養。豐富的水墨展覽、工作坊、期間限定音樂表演及新增的「水墨遊園」嘉年華絕對足夠玩上一整天，映照對岸連綿的維港景色與燈飾，保證讓你今個冬日樂而忘返！

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焦點藝術活動一：「水墨遊園」嘉年華

由大華銀行（香港）贊助及大華銀行「藝 • 坊」主辦的「大華銀行水墨藝術節」於即日至12月29日重臨香港。活動旨在凸顯水墨藝術的多元與活力，展現本地藝術人才的才華，以及促進公眾對中華文化的賞析，讓公眾重新詮釋水墨藝術之美。大華銀行「藝 • 坊」總監李嘉欣表示：「『大華銀行水墨藝術節』作為一個充滿活力的藝術交流平台，旨在弘揚和推廣水墨藝術，一方面展現深厚的文化底蘊，同時亦鼓勵藝術創新。我們期待訪客在香港的文化地標西九的室內和戶外場地，體驗水墨藝術的獨特魅力，更歡迎來自香港及其他地區的藝術和文化愛好者，參與這場盛大的慶典。」

大華銀行副主席兼行政總裁黃一宗亦道出藝術對社會的重要性：「在大華銀行，我們相信藝術在豐富人們生活和聯繫社區方面發揮着重要作用。藝術，有團結的力量——跨越語言、地域和時間將人們和文化聯繫；它照亮了我們的生活，讓我們敞開心扉接受無限可能。」

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為吸引本地藝術愛好者及世界各地旅客感受水墨藝術之美，大華銀行「藝 • 坊」策劃「水墨遊園」嘉年華，觀眾可以在藝術公園高草坪透過融合娛樂和教育的攤位及互動遊戲，深入了解和探索水墨藝術的歷史、不同技法及文化背景，從中領略傳統水墨藝術的多元和美善，增強對中國傳統藝術的認識。訪客可以在藝術展亭及大華銀行「藝 • 坊」攤位購買遊戲印章卡，參與「水墨遊園」嘉年華內的10個互動攤位遊戲，所有收益將捐贈大華銀行「藝 • 坊」，以支持香港弱勢社群的藝術教育發展工作。

同一地點尚有「墨韻樂揚」期間限定即興音樂表演，兒童、大學生、傷健藝術家和長者將以2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品為靈感，在高草坪的一片維港美景之下演出，為觀眾提供一個集合視聽藝術的獨特表演，讓音樂打破隔閡，從中體驗水墨藝術的多樣性，拓寬對藝術的理解。

焦點藝術活動二：「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展

自2017年以來，大華銀行（香港）每年舉辦「大華銀行年度水墨藝術大獎」，以發掘本地藝術人才、激發創意，並為歷史悠久的水墨藝術注入新元素。2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」將展出19 件抽象、風景和具象類別的得獎作品，這些作品均被納入為「大華銀行藝術收藏品」。

其中鄧新生的《香江漁村唱晚曲》於2024 年「大華銀行年度水墨藝術大獎」中勇奪「大華銀行年度最佳水墨藝術作品」以及公開組 — 抽象金獎，他對於創作在生命的影響感受良多：「漁村是我年輕時陪伴我成長的地方，人長大了回憶起往昔，感覺一切『畫如人生』，人生是充滿色彩的，亦需要繽紛的色彩。」作品喚起藝術家的懷緬之情，尤其鄧氏對歷史悠久的漁村的回憶，以及他年輕時往返繁華的香港仔漁村的深刻經，以富有表現力的筆觸和色彩鮮艷的馬賽克風格，呈現出夜晚漁村的靜謐與燈光的璀璨。

▲ 鄒璐的《我思我城》榮獲2024年「最具潛質藝術家年獎」及高級學生組 — 山水風景或具象金獎。

鄒璐的《我思我城》榮獲2024年「最具潛質藝術家年獎」及高級學生組 — 山水風景或具象金獎。鄒氏作品取材自香港獨特的文化景觀，作品中融入戲曲、舊式茶樓、舞龍舞獅等傳統文化元素，展現她對傳統文化的熱愛。部份象徵性元素，如破碎的頭盔，象徵對傳統文化的懷念與堅守；而被困在鳥籠內的雀鳥則象徵傳統與現代之間的掙扎。她憶起創作靈感源自到高山劇場看折子戲的經歷：「當天到劇院看戲，發現滿場都是白髮蒼蒼的長輩，鮮有年輕一代，令我不禁思考傳統文化的隨時代的改變及傳承。我的作品中以彩色繪畫出各種傳統文化的象徵，隱喻傳統文化在我心目中一直是鮮活的存在，我仍希望未來如是。」

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焦點藝術活動三：「墨跡探索」交流空間及「墨彩傳承」工作坊

「大華銀行水墨藝術節」展現出當代藝術家勇於實驗的創作，比如將水墨技法與數碼藝術、裝置藝術等藝術形式融合，形成新的表現方式，創造出互動性強、視覺效果新穎的作品。其中焦點互動藝術裝置「甲子同行 連結未來」，由香港藝術家荊培育博士為迎接大華銀行（香港）60週年誌慶所設計，裝置內60塊色彩繽紛的展板展示60位由1965年至2025年間出生的人士對未來的盼望，讓參觀者可以與60個故事共同沐光而行。

藝術家持續探索新媒介和新技術，如數碼藝術和裝置藝術，推動水墨在視覺表現上不斷創新；另一方面，透過跨文化地區的交流趨頻繁和合作，水墨藝術有望在全球藝術舞台上持續發光發熱，展現出更豐富的可能性。在遊覽「墨跡探索」交流空間時，參觀者可以透過觀看水墨教學影片，嘗試執筆作畫，一探藝術家運用不同的筆觸和技法傳遞情感，創造多元化的質感和層次，並展示傳統水墨藝術家代代相傳的技法，提供一個嶄新的視角欣賞傳統藝術作品。

此外，不容錯過的「墨彩傳承」工作坊將開設38場工作坊讓公眾報名參與，由13位本地知名水墨藝術家帶領參加者學習、感受和探索水墨藝術的無限潛力，包括徐沛之博士、韓雁婷、洪強教授、李志敏、李香蘭、凌佩詩、吳觀麟、岑君怡、鄧啟耀、唐錦騰教授、邱榮豐、楊頌雅和容子敏。其中更包括7個冬季學習營，為參加者提供深入學習水墨藝術的機會，以激發和提升學員的創作潛力與水平，完成四小時學習營課程的參加者將獲頒發證書乙張。

「大華銀行水墨藝術節」

日期：即日至12月29日

地點：西九文化區

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