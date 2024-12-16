  • 17°C
香港時間：20241216日 (一) 12:40

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

文化藝術｜大華銀行水墨藝術節弘揚水墨文化　三大焦點藝術活動搶先看！

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

弘揚水墨文化，三大焦點藝術活動搶先看！

【大華銀行/水墨藝術節】第三屆「大華銀行水墨藝術節」弘揚水墨文化 三大焦點藝術活動搶先看！隨着節日氣氛愈來愈濃厚，各式各樣的活動蜂擁而至，12月不妨到訪西九參與趣味與藝術氣息並重的第三屆「大華銀行水墨藝術節」，充實假期之餘，又能提升文化素養。豐富的水墨展覽、工作坊、期間限定音樂表演及新增的「水墨遊園」嘉年華絕對足夠玩上一整天，映照對岸連綿的維港景色與燈飾，保證讓你今個冬日樂而忘返！

點擊圖片放大
+7
+6

焦點藝術活動一：「水墨遊園」嘉年華

由大華銀行（香港）贊助及大華銀行「藝 • 坊」主辦的「大華銀行水墨藝術節」於即日至12月29日重臨香港。活動旨在凸顯水墨藝術的多元與活力，展現本地藝術人才的才華，以及促進公眾對中華文化的賞析，讓公眾重新詮釋水墨藝術之美。大華銀行「藝 • 坊」總監李嘉欣表示：「『大華銀行水墨藝術節』作為一個充滿活力的藝術交流平台，旨在弘揚和推廣水墨藝術，一方面展現深厚的文化底蘊，同時亦鼓勵藝術創新。我們期待訪客在香港的文化地標西九的室內和戶外場地，體驗水墨藝術的獨特魅力，更歡迎來自香港及其他地區的藝術和文化愛好者，參與這場盛大的慶典。」

大華銀行副主席兼行政總裁黃一宗亦道出藝術對社會的重要性：「在大華銀行，我們相信藝術在豐富人們生活和聯繫社區方面發揮着重要作用。藝術，有團結的力量——跨越語言、地域和時間將人們和文化聯繫；它照亮了我們的生活，讓我們敞開心扉接受無限可能。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜石修新抱林佑蔚為囡囡自訂N班課程　童年受虐一度抗拒生育：世界愈來愈複雜

為吸引本地藝術愛好者及世界各地旅客感受水墨藝術之美，大華銀行「藝 • 坊」策劃「水墨遊園」嘉年華，觀眾可以在藝術公園高草坪透過融合娛樂和教育的攤位及互動遊戲，深入了解和探索水墨藝術的歷史、不同技法及文化背景，從中領略傳統水墨藝術的多元和美善，增強對中國傳統藝術的認識。訪客可以在藝術展亭及大華銀行「藝 • 坊」攤位購買遊戲印章卡，參與「水墨遊園」嘉年華內的10個互動攤位遊戲，所有收益將捐贈大華銀行「藝 • 坊」，以支持香港弱勢社群的藝術教育發展工作。

同一地點尚有「墨韻樂揚」期間限定即興音樂表演，兒童、大學生、傷健藝術家和長者將以2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品為靈感，在高草坪的一片維港美景之下演出，為觀眾提供一個集合視聽藝術的獨特表演，讓音樂打破隔閡，從中體驗水墨藝術的多樣性，拓寬對藝術的理解。

焦點藝術活動二：「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展

自2017年以來，大華銀行（香港）每年舉辦「大華銀行年度水墨藝術大獎」，以發掘本地藝術人才、激發創意，並為歷史悠久的水墨藝術注入新元素。2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」將展出19 件抽象、風景和具象類別的得獎作品，這些作品均被納入為「大華銀行藝術收藏品」。

其中鄧新生的《香江漁村唱晚曲》於2024 年「大華銀行年度水墨藝術大獎」中勇奪「大華銀行年度最佳水墨藝術作品」以及公開組 — 抽象金獎，他對於創作在生命的影響感受良多：「漁村是我年輕時陪伴我成長的地方，人長大了回憶起往昔，感覺一切『畫如人生』，人生是充滿色彩的，亦需要繽紛的色彩。」作品喚起藝術家的懷緬之情，尤其鄧氏對歷史悠久的漁村的回憶，以及他年輕時往返繁華的香港仔漁村的深刻經，以富有表現力的筆觸和色彩鮮艷的馬賽克風格，呈現出夜晚漁村的靜謐與燈光的璀璨。

鄒璐的《我思我城》榮獲2024年「最具潛質藝術家年獎」及高級學生組 — 山水風景或具象金獎。

鄒璐的《我思我城》榮獲2024年「最具潛質藝術家年獎」及高級學生組 — 山水風景或具象金獎。鄒氏作品取材自香港獨特的文化景觀，作品中融入戲曲、舊式茶樓、舞龍舞獅等傳統文化元素，展現她對傳統文化的熱愛。部份象徵性元素，如破碎的頭盔，象徵對傳統文化的懷念與堅守；而被困在鳥籠內的雀鳥則象徵傳統與現代之間的掙扎。她憶起創作靈感源自到高山劇場看折子戲的經歷：「當天到劇院看戲，發現滿場都是白髮蒼蒼的長輩，鮮有年輕一代，令我不禁思考傳統文化的隨時代的改變及傳承。我的作品中以彩色繪畫出各種傳統文化的象徵，隱喻傳統文化在我心目中一直是鮮活的存在，我仍希望未來如是。」

點擊圖片放大
+5
+4

焦點藝術活動三：「墨跡探索」交流空間及「墨彩傳承」工作坊

「大華銀行水墨藝術節」展現出當代藝術家勇於實驗的創作，比如將水墨技法與數碼藝術、裝置藝術等藝術形式融合，形成新的表現方式，創造出互動性強、視覺效果新穎的作品。其中焦點互動藝術裝置「甲子同行 連結未來」，由香港藝術家荊培育博士為迎接大華銀行（香港）60週年誌慶所設計，裝置內60塊色彩繽紛的展板展示60位由1965年至2025年間出生的人士對未來的盼望，讓參觀者可以與60個故事共同沐光而行。

藝術家持續探索新媒介和新技術，如數碼藝術和裝置藝術，推動水墨在視覺表現上不斷創新；另一方面，透過跨文化地區的交流趨頻繁和合作，水墨藝術有望在全球藝術舞台上持續發光發熱，展現出更豐富的可能性。在遊覽「墨跡探索」交流空間時，參觀者可以透過觀看水墨教學影片，嘗試執筆作畫，一探藝術家運用不同的筆觸和技法傳遞情感，創造多元化的質感和層次，並展示傳統水墨藝術家代代相傳的技法，提供一個嶄新的視角欣賞傳統藝術作品。

此外，不容錯過的「墨彩傳承」工作坊將開設38場工作坊讓公眾報名參與，由13位本地知名水墨藝術家帶領參加者學習、感受和探索水墨藝術的無限潛力，包括徐沛之博士、韓雁婷、洪強教授、李志敏、李香蘭、凌佩詩、吳觀麟、岑君怡、鄧啟耀、唐錦騰教授、邱榮豐、楊頌雅和容子敏。其中更包括7個冬季學習營，為參加者提供深入學習水墨藝術的機會，以激發和提升學員的創作潛力與水平，完成四小時學習營課程的參加者將獲頒發證書乙張。

「大華銀行水墨藝術節」

  • 日期：即日至12月29日
  • 地點：西九文化區

相關內容：

周末好去處｜大華銀行水墨藝術節得獎作免費欣賞　女高中生水墨作奪大獎

破·地獄｜康文署推「發現非遺」節目 《破‧地獄》喃嘸顧問介紹喪葬儀式+南音

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

破·地獄｜康文署推「發現非遺」節目 《破‧地獄》喃嘸顧問介紹喪葬儀式+南音
16:50 2024/12/12
破·地獄｜康文署推「發現非遺」節目 《破‧地獄》喃嘸顧問介紹喪葬儀式+南音
親子好去處｜LEGO於12月辦免費「親子導賞團」　期間市民可到指定中心拼砌LEGO掛飾後捐贈
13:16 2024/12/10
親子好去處｜LEGO於12月辦免費「親子導賞團」　期間市民可到指定中心拼砌LEGO掛飾後捐贈
2500隻熊貓｜最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》　10位藝術家創作獨一無二熊貓雕塑
12:56 2024/12/12
2500隻熊貓｜最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》　10位藝術家創作獨一無二熊貓雕塑
周末好去處｜大華銀行水墨藝術節得獎作免費欣賞　女高中生水墨作奪大獎
17:13 2024/12/12
周末好去處｜大華銀行水墨藝術節得獎作免費欣賞　女高中生水墨作奪大獎

你可能感興趣

破·地獄｜康文署推「發現非遺」節目 《破‧地獄》喃嘸顧問介紹喪葬儀式+南音
16:50 2024/12/12
破·地獄｜康文署推「發現非遺」節目 《破‧地獄》喃嘸顧問介紹喪葬儀式+南音
親子好去處｜LEGO於12月辦免費「親子導賞團」　期間市民可到指定中心拼砌LEGO掛飾後捐贈
13:16 2024/12/10
親子好去處｜LEGO於12月辦免費「親子導賞團」　期間市民可到指定中心拼砌LEGO掛飾後捐贈
2500隻熊貓｜最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》　10位藝術家創作獨一無二熊貓雕塑
12:56 2024/12/12
2500隻熊貓｜最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》　10位藝術家創作獨一無二熊貓雕塑
文娛藝術 展覽 裝置藝術

最高瀏覽

遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
楊焉受傷︱「浸大E神」Carol做引體上升撻落地　楊焉兩節頸椎移位淚訴：愚蠢決定影響一生　
楊焉受傷︱「浸大E神」Carol做引體上升撻落地　楊焉兩節頸椎移位淚訴：愚蠢決定影響一生　
急症室最長等候時間（12月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間04:05）
巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資　車長勸畀錢反被鬧爆
巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資　車長勸畀錢反被鬧爆
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救