消委會去屑洗頭水測試2024｜5款去頭皮洗頭水含歐盟禁用物質　或引起皮膚炎及損胎兒生長

▲ （消委會圖片）

【消委會 / 洗頭水 / 去頭皮】不少人會使用去屑洗頭水，希望能減輕頭皮屑症狀。消費者委員會測試市面上25款去頭皮洗頭水，發現當中4款含歐盟《化妝品條例》禁用的成分吡硫鋅，含量介乎 0.19%至 0.95%；另有10款樣本檢出另一種活性成分水楊酸，其中 1 款的濃度達 1.9%，絕大部分標示含水楊酸成分的樣本均沒有根據歐盟規定標示「三歲以下兒童勿用」的警告。

消委會測試25款去頭皮洗頭水，每瓶售價由約$50至$430，每10毫升/克售價約由$0.67 至＄19.55，差距逾 28倍。所有樣本均聲稱可「去屑」、「抗屑」或「控屑」，另有1 款聲稱可同時控制脂漏性皮膚炎症狀。是次測試4種去屑活性成分，包括吡硫鋅、吡羅克酮乙醇胺鹽、氯咪巴唑及水楊酸，及化學安全程度。25款樣本中有3款並沒有檢出該4種活性成分，當中2款聲稱添加了草本成分以達到去屑功效，其餘22款則各檢出1種至3種活性成分。

測試發現，有4款樣本，包括「HAIR CORNER」、「Petal Fresh Pure」、「CLEAR」及「Philip B.」含吡硫鋅，含量由 0.19%至 0.95%。吡硫鈴鋅能抑制引致頭皮屑的馬拉色菌生長，減少頭皮產生，不過對眼睛具有刺激性，動物研究顯示其可能會損害胎兒生長。

各地對使用吡硫鋅有不同的規範，歐洲化學品管理局將吡硫鋅歸類為 1B 類的CMR2物質一致生殖毒性。2020 年歐盟消費者安全科學委員會曾表示，雖然以最大濃度為1%吡硫鋅作為淋洗類髮用產品的去屑成分基本上是安全，惟考慮到其用途並非不可替代，無法滿足 CMR 物質使用的豁免條件，因此自2022年3月起禁止其在化妝品中使用。

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消委會洗頭水測試｜購買前應細閱產品標籤

另外，測試發現逾9成樣本分別檢出1種至7種香料致敏物質，檢出量由 0.0011%至 0.43%，香料致敏物質的總檢出量最高的樣本達0.4515%，較常見的包括檸檬烯及芳樟醇；有2款驗出歐盟禁用的鈴蘭醛，含量分別為0.0038%和 0.0040%。鈴蘭醛具生殖毒性，在動物實驗結果中顯示其對成年動物的性功能和生育能力可造成影響。

根據歐盟規定，含水楊酸的產品需於標籤上印有「三歲以下兒童勿用」的警告，惟5款標示含水楊酸成分的樣本中僅有1款有標示相關的警告語，1款標示「產品僅供成人使用」，其餘 3 款均沒有作出任何相關標示。

消委會建議，消費者在選購及使用去頭皮洗頭水前應先了解成因，避免使用了不適當的產品，令問題惡化。

消費者亦應以預防為前提，日常適當護理頭皮，包括按頭皮及頭髮性質選用合適產品，因應氣候轉變而轉換洗頭水。

在選購及使用去頭皮洗頭水時，應購買前細閱產品標籤，避免使用含高致敏成分如香料致敏物質、甲基異噻唑啉酮（MIT）及甲基氯異噻唑啉酮（CMIT）等成分的產品，尤其是本身患有濕疹或皮膚敏感的人士；並按產品說明使用，包括留意使用頻率、建議用量及於頭皮駐留的時間等。

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