消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50

▲ 消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物，４款檢出禁用成分恐損胎，13款安全之選最平$50。

【消委會推介／去屑洗頭水／致敏物】不少受輕微頭皮屑問題困擾的人士會自行購買去屑洗頭水解決問題。惟消委會日前測試市面上常見25款去屑洗頭水，有4款樣本被檢出歐盟禁用的去屑成分，逾9成樣本檢出香料致敏物。

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消委會去屑洗頭水｜13款安全之選

消委會日前測試25款日常洗護的去屑洗頭水樣本，每瓶容量由125毫升至1,000毫升，售價由約$50至$430，而每10毫升/克的大約零售價則由$0.67至$19.55，相差逾28倍。

是次測試參考了歐盟《化妝品條例》相關要求，進行去屑活性成分和化學安全測試。結果顯示，有4款樣本被檢出歐盟禁用的去屑成分吡硫鎓鋅（ZPT）；有逾9成樣本檢出香料致敏物，當中2款更檢出歐盟禁用的香料致敏物質，長時間使用恐增加皮膚出現刺激或過敏風險。

另外，在這25款樣本中，有13款獲得總評5星高分，為安全之選，供消費者在選購去屑洗頭水時參考：

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13款安全之選名單：

KLORANE 高良薑去頭皮屑洗髮水

施巴 去屑洗髮露

BIODERMA 淨化頭皮護理洗髮乳

巴黎歐萊雅 L'ORÉAL PARiS 茶樹植萃去屑淨油洗髮露（適合油性頭皮）

沙宣 VIDAL SASSOON 保濕去屑洗髮乳

萬寧 ECO-GARDEN 生薑茶樹去屑洗髮乳

KUNDAL 全效抗屑洗髮乳（蘋果綠茶香）

麗仕 LUX 柔亮去屑止癢洗髮乳

多芬 Dove 洗髮乳（去屑護理）

DR ZERO 止癢去屑防脫女士洗髮水

MARO 頭皮髮根深層潔淨防脫洗頭水

呂 RYO 韓蔘滋養防脫髮洗髮液（去屑止癢適用）

潘婷 Pantene 乳液修護去屑洗髮乳

消委會去屑洗頭水｜4款樣本被檢出歐盟禁用的去屑成分

消委會指出，吡硫鎓鋅曾被廣泛使用於淋洗類髮用產品超過40多年，是常見的抑菌去屑成分。然而，吡硫鎓鋅對眼睛具有刺激性，ECHA亦將其歸類為1B類的CMR物質——致生殖毒性（toxic for reproduction），長期或反覆接觸可能會損害胎兒生長。

測試結果顯示4款樣本，包括「HAIR CORNER」、「Petal Fresh Pure」、「CLEAR」和「Philip B.」檢出吡硫鎓鋅，含量由0.19%至0.95%。儘管吡硫鎓鋅為歐盟《化妝品條例》的禁用物質，是次樣本的檢出量仍符合內地《化妝品安全技術規範》的規定。

消委會去屑洗頭水｜逾9成樣本檢出香料致敏物

測試結果顯示，25款樣本中，只有2款沒有檢出相關的香料致敏物質，包括「KLORANE」和「施巴」。有2款樣本檢出歐盟禁用的香料鈴蘭醛（butylphenylmethylpropional，又名Lilial），包括「HAIR CORNER」和「曼秀雷敦男士」，含量分別為0.0038%和0.0040%。鈴蘭醛是已知的接觸性致敏物質，歐盟同時將其歸類為1B類CMR的物質——致生殖毒性，在動物實驗結果顯示其可影響成年動物的性功能和生育能力。

除了檢出歐盟禁用的香料外，是次測試中有23款樣本檢出1種至7種香料致敏物質，檢出量由0.0011%至0.43%。除「BIODERMA」和「KUNDAL」檢出的香料致敏物質均低於0.01%外，其餘21款樣本都檢出1種至5種含量高於0.01%的香料致敏物質。

雖然現時本港法例未有禁用相關香料物質及規定化妝品必須標示詳細成分表或列出致敏成分，但消委會建議有關生產商應留意國際間就香料物質而訂定的最新法規和建議，並積極改善產品配方和標籤資料，避免使用禁用的化學物質及提供清晰的成分資料，以提示消費者，從而避免可能會出現的致敏風險，並加強對消費者的健康保障。

消委會去屑洗頭水｜選購及使用洗頭水小貼士

1.引起頭皮屑的原因複雜，要找出根本原因並不容易。消費者可選用含去屑成分的洗頭水對付輕微的頭屑問題，若果使用一段時間症狀並沒有改善，或發現頭皮泛紅和腫脹，甚或身體其他部位出現片狀、發癢的斑塊，便須諮詢醫生。

2.注意保持頭部皮膚清潔，如運動或大量排汗後，應盡快洗頭，避免垢物積聚以致刺激皮膚，並防止真菌滋長。

3.按頭皮和頭髮的性質去選用合適的洗髮護髮產品，亦可因應氣候的轉變而轉換洗頭水，如夏天出油量大，可選用控油和洗淨力較強的洗頭水，到了較乾燥的秋冬天氣則可換成較保濕的洗頭水。

4.細閱產品標籤，避免選用含高致敏成分的產品，特別是患有濕疹或皮膚敏感人士應多加留意。

5.注意正確洗頭方式，即濕髮後，將洗頭水均勻地塗抹在頭皮上，按摩頭皮，特別是近頸部及耳朵附近的頭皮邊緣位置，讓洗頭水停留數分鐘。不宜使用過熱的水溫，不然會導致頭皮過度失去油脂，及不要用指甲搔頭，否則容易令頭部皮膚損傷，造成感染，刺激頭皮，或會誘發更多頭皮屑。

6.使用護髮素可防止頭髮因頻繁洗頭而導致過度乾燥，但護髮素亦可能會導致頭髮油膩，油性頭皮的人士不要太頻繁及大量使用此類產品，使用後亦應徹底沖洗乾淨。

7.消費者宜按產品說明使用，不要過量或過於頻繁地使用，亦要避免於頭皮駐留時間過長。

8.患有頭皮屑問題人士，宜減少使用頭髮造型和染髮劑等髮用產品，以避免產品中具刺激性的化學成分造成敏感，誘發頭皮屑的產生；並應小心揀選髮用產品，可考慮減少使用含酒精成分或其他使頭皮乾燥的髮用產品，亦宜避免使用油膩的護髮產品以免增加頭皮負荷。

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同場加映：消委會推介16款洗頭水安全選擇

消委會曾評測60款市售洗頭水樣本，包括39款標榜適合一般人士使用、3款標榜適合女性使用、7款標榜適合男性使用，以及1款標榜適合脫髮人士使用的產品。

結果顯示，雖然全部樣本沒有檢出禁用激素、任何微生物或致病菌，衞生情況理想。但當中有44款樣本成份不佳，使用後或會對皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀，引致皮膚炎，其中有38款檢測出二噁烷，含量由1.1ppm至24ppm不等、有12款含有可致敏防腐劑MIT及/或CMIT、另有1款含游離甲醛，檢出量為0.03%，符合內地和歐盟的規定，並由於檢出濃度未有超過0.05%，毋須在標籤上標示含有甲醛。

不過，60款市售洗頭水樣本中仍有16款不含二噁烷、防腐劑、游離甲醛等有害成分，屬於安全之選，名單如下：

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資料來源：消委會

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