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Mango創辦人離世｜Mango創辦人Isak Andic墮谷身亡享年71歲　兒子親眼目睹憾事

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 8 分鐘前

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Mango創辦人Isak Andic 墮谷亡享年71歲。

【Mango創辦人離世/Isak Andic/Jonathan Andic/西班牙快時尚】西班牙快時尚品牌Mango創辦人安迪克（Isak Andic），與家人一起行山不幸堕谷身亡，享年71歲，安迪克的兒子Jonathan回憶事發一刻，指親眼見到父親跌入深谷，自己卻無能為力。這場悲劇震驚了時尚界和商業界。

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Mango創辦人離世｜兒子親眼目睹憾事

據報導，安迪克與家人一起行山，當時他的兒子Jonathan在場。Jonathan回憶事發時，他走在父親前方，突然聽到石頭和沙子滑落的聲音，回頭卻目睹父親失足滑倒，墜入約150米深的山谷。Jonathan表示，自己無法阻止這一慘劇的發生。

Mango創辦人離世｜1972年與兄弟創立品牌

安迪克出生於土耳其伊斯坦堡，曾在1960年代與家人移居西班牙。他於1972年與兄弟Nahman創立Mango品牌，並於1984年在巴塞羅那開設了第一家服裝店。隨著品牌的迅速發展，Mango如今在全球擁有超過2100家店鋪，業務遍及110個國家，2023年營業額達到31億歐元，其中33%的業務來自線上。

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Mango創辦人離世｜淨資產45億美元

財經雜誌《福布斯》估計，安迪克的身價高達45億美元。他被視為全球最大快時尚零售商Inditex及ZARA創辦人Amancio Ortega的競爭對手。安迪克熱愛登山和徒步，身體狀況良好，這次意外讓人感到意外和惋惜。

西班牙首相桑切斯在社交媒體上對安迪克的去世表示哀悼，稱讚他的「勤奮與商業遠見將一個西班牙品牌轉變為全球時尚領軍者」。西班牙商業組織聯合會主席也對此表示遺憾，指出這是「西班牙商業的巨大損失」。

Mango創辦人離世｜黑白照悼念

Mango在官網及各社交媒體以黑白照證實離世，並帖文悼念如下︰

我們深感遺憾地宣布，Mango的創始人及非執行主席Isak Andic於本週六在一次意外中不幸去世。

Isak一直是所有人的榜樣，他一生都奉獻給了Mango，憑藉其戰略眼光、鼓舞人心的領導力以及對公司價值觀的堅持，留下了不可磨滅的印記。

未來，我們將帶著Isak夢想持續建設Mango，打造讓他感到自豪的品牌，這是對Isac最好的致敬。

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