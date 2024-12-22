古董硬幣｜超市找續驚現145年前古董2毫　拍賣網站價格高達$XX萬

▲ 超市找續驚現145年前古董2毫，拍賣網站價格高達$XX萬。

【硬幣 / 兩毫 / 古董】毫子硬幣因不易放置於銀包中，加之面額較小，又因近年來不少市民轉用電子方式支付，毫子逐漸淡出部分人的生活。

然而，有人在Facebook「西環變幻時」群組發文，指其父親日前於超市購物時以現金支付，找續後發現收到1枚疑似1879年鑄造的2毫硬幣。有網民查閱資料後發現，曾有同一年份的硬幣曾以24萬元的價格拍出。

舊版紙鈔｜用舊版$50鈔票便利店增值遭拒 網民指收銀員「唔識貨」走寶

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

古董硬幣｜找續收到1879年古董硬幣

樓主表示，其父親日前於超市購物，以現金支付找續時獲得一枚股東硬幣，「我老豆去惠康買嘢找咗個古董返嚟」。據圖片可見，該枚硬幣為金色，與現時流通的5毫相似，一面是前英女皇維多利亞的側面頭像，「VICTORIA QUEEN」的字樣已有些模糊，另一面則是「香港貳毫」及其英文、「1879」的字樣，相信是指1879年鑄造。換言之，若該枚硬幣為真，距今已有145年歷史。

古董硬幣｜同年2毫硬幣曾以24萬被拍下

有網民翻閱資料發現，與樓主收到錢幣相似的，同為1879年鑄造的2毫錢幣曾於2021年在拍賣會以24萬元被拍下，連佣金更達28.8萬元，亦有人曾以3.5萬至15萬不等的價格將其拍下。此事引起熱議，不少網民恭喜樓主，「百年硬幣」、「賺咗啦你」、「正啦，賺咗」、「發達啦你哋」、「如果真係就發咯」、「好好保存，價值不菲」。

▲ 有收藏該類錢幣的網民展示其收藏的，於1866年首次發行的兩毫硬幣。（取自Facebook「西環變幻時」群組）

古董硬幣｜1866年首度發行

不過，亦有網民質疑錢幣真偽，「問題係唔係真」、「啲字通公仔細節似翻幣」、「當年未有兩毫」、「1879年香港已有貳毫硬幣？」。有了解香港錢幣歷史的網友則解答稱1879年香港已有鑄造2毫硬幣，「有，喺1866年首鑄然後1905年停產，後來在1975年再度面世」、「港元早於1863年已鑄造銅一文、銅一仙和銀一毫，貳毫銀幣則於1866年首年發行」，還有收藏該類錢幣的網民展示其收藏的，於1866年首次發行的兩毫硬幣。

舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」 台男收到稱不再來港

出蠱惑｜網台主持找續收到澳門幣 店鋪澳門幣$10當港幣$100：一定要小心

靚太安樂窩｜收藏逾百年歷史古董音樂盒 沈慧林道出每一台背後的動人故事

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】