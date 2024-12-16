親子自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$299起任食蟹腳/龍蝦/肉眼牛扒

▲ 海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一，$299起任食蟹腳、龍蝦、肉眼牛扒。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】香港海洋公園萬豪酒店自助餐一向深受家庭歡迎，KKday現推出買一送一優惠，人均$299（未加一）起任食雪場腳蟹、麵包蟹、燒美國肉眼牛扒，更可免費進入兒童遊樂天地，大人歎美食的同時，小朋友可以盡情放電！

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自助餐優惠｜聖誕/新年自助午餐

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳聖誕/新年自助午餐供應多款美食，精選推介有鴨肝醬配無花果及魚子、雪場腳蟹、麵包蟹、日式麵豉烤春雞、燴豬膝配酸椰菜烚薯、地中海式蒜茸香草扒大蝦、瑤柱金菇扒西蘭花、燒美國肉眼牛扒、燒火雞配金巴利汁，還有一系列特色甜品如雪尼拿撻、焦糖榛子蛋糕、鹹蛋芝士蛋糕等。

【KKday 買一送一】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

12月14至23日 $658/2位，平均$329/位（原價$1,206/2位）

12月27至30日 $610/2位起，平均$305/位起（原價$1,118/2位起）

1月2至27日 $598/2位，平均$299/位（原價$1,096/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買二送一】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價:

12月14至23日 $1,260/3位，平均$420/位（原價$1,808/3位）

12月27至30日 $1,170/3位 ，平均$390/位（原價$1,676/2位）

1月2至27日 $1,146/2位，平均$382/位（原價$1,643/2位）

預訂連結：【KKday網站】

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自助餐優惠｜聖誕/新年自助晚餐

自助晚餐菜式選擇更豐富，除了有必吃的雪場腳蟹和麵包蟹，還有聖誕龍蝦沙律配牛油果醬、地中海式蒜茸香草扒大蝦、日式鮮蠔蟹籽釜飯、清蒸沙巴龍躉、 蠔皇扣花膠鴨掌、蟹粉小籠包、北京片皮鴨、清蒸波士頓龍蝦、燒美國有骨肉眼牛扒、香草燒羊架等。

【KKday 買一送一】自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

12月14至23日

星期一至五 $982/2位，平均$491/位（原價$1, 800/2位）

星期六日及公眾假期 $1,030/2位，平均$515/位（原價$1,888/2位）

12月27至 30日、1月2至 27日

星期一至五 $934/2位，平均$467/位 起（原價$1,712/2位）

星期六日及公眾假期 $982/2位，平均$491/位（原價$1,800/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買二送一】自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

12月14至23日

星期一至五 $1,881/3位，平均$627/位（原價$2, 699/3位）

星期六日及公眾假期 $1,974/3位，平均$658/位（原價$2,832/3位）

12月27 至 30日、1月2至 27日

星期一至五 $1,791/3位，平均$597/位 （原價$2,568/3位）

星期六日及公眾假期 $1,881/3位，平均$627/位（原價$2,699/3位）

預訂連結：【KKday網站】

自助餐優惠｜泰國風情燒烤自助晚餐

另外，海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge & Pier Bar 亦推出泰國風情燒烤自助晚餐，精選推介包括鱈場蟹腳、泰式燒雞、泰式黃咖喱炒蟹、香辣魔鬼魚、蟹肉干燒伊麵、燒美國西冷牛肉、波士頓龍蝦、泰式燒乳豬等，還有多款泰式甜品，例如泰式奶茶慕絲蛋糕、香茅焦糖燉蛋、泰式大菜糕、班籣葉忌廉餅等。

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【KKday 買一送一】自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期五至六 $802/2位，平均$401/位（原價$1,470/2位）

【KKday 買二送一】自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期五至六 $1,536/3位，平均$512/位（原價$2,205/3位）

預訂連結：【KKday網站】

自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐詳情

預訂日期：2024年12月16日12:00至12月22日23:59

用餐日期：2024年12月17日至2025年1月27日（12月24至26日除外）

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