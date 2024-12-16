  • 17°C
香港時間：20241216日 (一) 12:40

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$299起任食蟹腳/龍蝦/肉眼牛扒

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一，$299起任食蟹腳、龍蝦、肉眼牛扒。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】香港海洋公園萬豪酒店自助餐一向深受家庭歡迎，KKday現推出買一送一優惠，人均$299（未加一）起任食雪場腳蟹、麵包蟹、燒美國肉眼牛扒，更可免費進入兒童遊樂天地，大人歎美食的同時，小朋友可以盡情放電！

最新影片：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜石修新抱林佑蔚為囡囡自訂N班課程　童年受虐一度抗拒生育：世界愈來愈複雜

自助餐優惠｜聖誕/新年自助午餐

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳聖誕/新年自助午餐供應多款美食，精選推介有鴨肝醬配無花果及魚子、雪場腳蟹、麵包蟹、日式麵豉烤春雞、燴豬膝配酸椰菜烚薯、地中海式蒜茸香草扒大蝦、瑤柱金菇扒西蘭花、燒美國肉眼牛扒、燒火雞配金巴利汁，還有一系列特色甜品如雪尼拿撻、焦糖榛子蛋糕、鹹蛋芝士蛋糕等。

【KKday 買一送一】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
12月14至23日 $658/2位，平均$329/位（原價$1,206/2位）
12月27至30日 $610/2位起，平均$305/位起（原價$1,118/2位起）
1月2至27日 $598/2位，平均$299/位（原價$1,096/2位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 買二送一】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價: 
12月14至23日 $1,260/3位，平均$420/位（原價$1,808/3位）
12月27至30日 $1,170/3位 ，平均$390/位（原價$1,676/2位）
1月2至27日 $1,146/2位，平均$382/位（原價$1,643/2位）
預訂連結：【KKday網站

點擊圖片放大
+5
+4

自助餐優惠｜聖誕/新年自助晚餐

自助晚餐菜式選擇更豐富，除了有必吃的雪場腳蟹和麵包蟹，還有聖誕龍蝦沙律配牛油果醬、地中海式蒜茸香草扒大蝦、日式鮮蠔蟹籽釜飯、清蒸沙巴龍躉、 蠔皇扣花膠鴨掌、蟹粉小籠包、北京片皮鴨、清蒸波士頓龍蝦、燒美國有骨肉眼牛扒、香草燒羊架等。

【KKday 買一送一】自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00
優惠價：
12月14至23日
星期一至五 $982/2位，平均$491/位（原價$1, 800/2位）
星期六日及公眾假期 $1,030/2位，平均$515/位（原價$1,888/2位）

12月27至30日、1月2至27日
星期一至五 $934/2位，平均$467/位 起（原價$1,712/2位）
星期六日及公眾假期 $982/2位，平均$491/位（原價$1,800/2位）
預訂連結：KKday網站

【KKday 買二送一】自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00
優惠價：
12月14至23日
星期一至五 $1,881/3位，平均$627/位（原價$2, 699/3位）
星期六日及公眾假期 $1,974/3位，平均$658/位（原價$2,832/3位）

12月2730日、1月2至27日
星期一至五 $1,791/3位，平均$597/位 （原價$2,568/3位）
星期六日及公眾假期 $1,881/3位，平均$627/位（原價$2,699/3位）
預訂連結：KKday網站

自助餐優惠｜泰國風情燒烤自助晚餐

另外，海洋公園萬豪酒店 Pier Lounge & Pier Bar 亦推出泰國風情燒烤自助晚餐，精選推介包括鱈場蟹腳、泰式燒雞、泰式黃咖喱炒蟹、香辣魔鬼魚、蟹肉干燒伊麵、燒美國西冷牛肉、波士頓龍蝦、泰式燒乳豬等，還有多款泰式甜品，例如泰式奶茶慕絲蛋糕、香茅焦糖燉蛋、泰式大菜糕、班籣葉忌廉餅等。

點擊圖片放大
+5
+4

【KKday 買一送一】自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00
優惠價：
星期五至六 $802/2位，平均$401/位（原價$1,470/2位）

【KKday 買二送一】自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00
優惠價：
星期五至六 $1,536/3位，平均$512/位（原價$2,205/3位）
預訂連結：KKday網站

自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐詳情

預訂日期：2024年12月16日12:00至12月22日23:59
用餐日期：2024年12月17日至2025年1月27日（12月24至26日除外）

更多自助餐優惠：

親子自助餐優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一　$342起餐歎龍蝦/雪蟹腳/安格斯西冷

親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第2位$99　任食生蠔/蟹腳/鮑魚/片皮鴨

親子自助餐優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一　$233起歎生蠔/生滾蟹粥/蒸新鮮龍蝦

親子自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一　$209起任食生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦

親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　$329起任食龍蝦/鱈場蟹腳/蠔皇鮑魚

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜觀塘50年老字號英發茶冰廳12.31結業　必食菠蘿包蛋撻【附地址】
今日 11:34
結業潮｜觀塘50年老字號英發茶冰廳12.31結業　必食菠蘿包蛋撻【附地址】
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
15:00 2024/12/14
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
澳門親子遊｜全家遊澳門介紹3大好去處 　吳尊孖餅印仔走進哈利波特展騷球技
12:00 2024/12/14
澳門親子遊｜全家遊澳門介紹3大好去處 　吳尊孖餅印仔走進哈利波特展騷球技

你可能感興趣

結業潮｜觀塘50年老字號英發茶冰廳12.31結業　必食菠蘿包蛋撻【附地址】
今日 11:34
結業潮｜觀塘50年老字號英發茶冰廳12.31結業　必食菠蘿包蛋撻【附地址】
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
15:00 2024/12/14
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
澳門親子遊｜全家遊澳門介紹3大好去處 　吳尊孖餅印仔走進哈利波特展騷球技
12:00 2024/12/14
澳門親子遊｜全家遊澳門介紹3大好去處 　吳尊孖餅印仔走進哈利波特展騷球技
自助餐 海洋公園 酒店 著數優惠

最高瀏覽

遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
楊焉受傷︱「浸大E神」Carol做引體上升撻落地　楊焉兩節頸椎移位淚訴：愚蠢決定影響一生　
楊焉受傷︱「浸大E神」Carol做引體上升撻落地　楊焉兩節頸椎移位淚訴：愚蠢決定影響一生　
急症室最長等候時間（12月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間04:05）
巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資　車長勸畀錢反被鬧爆
巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資　車長勸畀錢反被鬧爆
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救