TOPick會員有獎｜Onepolar羽絨開倉！運動服低至1折起　送你「Onepolar瑜伽墊及戶外釣魚袋」(36份)

Onepolar羽絨開倉

$109入手換購羽絨褸 各款運動服低至1折起

一年一度的Onepolar羽絨開倉由即日起開始啦，又是入手羽絨褸的好時機! 今年開倉有齊多款男女時尚款式供選擇外，全部以低至1折起發售。另外，凡購物滿$100，即可以$109換購原價$1,899指定型號羽絨乙件（每人限購 1件）。凡選購任何長袖羽絨褸2件，亦可享額外9折優惠。數量有限，換完即止。早買早享受，想掃平貨就要把握機會！

除運動服裝外，Onepolar還有各款主打產品包括功能Tee服裝、背包、登山鞋、行山杖等，防曬帽子，手袖，以至各款瑜伽產品，一應俱全，無論你是運動達人、山野達人還是瑜伽達人，總有一款合心水。Onepolar更會與TOPick合作送出設計獨特的瑜伽墊及適合釣魚人士使用的防水釣魚袋，只要答中問題就可以帶返屋企啦！

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農曆新年假期外遊滑雪，一件防禦力高強的厚羽絨褸絕對是你的最佳「伴旅」！

Onepolar今年亦特別推出了全新的防禦力高厚羽絨，選用西伯利亞優質白鵝絨，90%絨子含量，可以嚴密鎖絨高度鎖温，蓬鬆度達到800+，保暖程度比一般羽絨褸更高，內裡更採用了石墨烯蓄熱科技，能有效蓄熱升温，抵禦零下20度低溫。

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開倉地址：香港柴灣豐業街4號志同昌工業大廈4樓D室

FB： Onepolar hk

IG： onepolarhk

TOPick 新聞 x Onepolar送出「瑜伽墊及戶外釣魚袋」(36份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

*(禮品款式隨機送出，不設挑選及更換。只限到開倉現場領取，不設郵寄)

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：12月26日（星期四）（23：59）

公佈得獎：12月27日（星期五）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。

禮品款式隨機送出，不設挑選更換。

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。

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