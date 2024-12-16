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發奮圖強｜37歲前女團成員曬一年考獲6張cert　憶今年一波三折　自爆媽媽患肝癌【附肝癌症狀+成因】

都市病

發布時間： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【肝癌／Hotcha／女團】37歲前女團成員近年積極轉型成為商界女強人，近日發文感慨回顧，指自己努力讀書順利完成6個課程，非常叻女！她亦透露背後辛酸指全年過得不容易，包括母親患肝癌，健身公司受移民潮影響面臨虧損等。

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Healthy Life
Healthy Life｜糖尿病患者需要戒糖戒水果？ 營養師拆解4大糖尿病飲食迷思

發奮圖強讀書 順利考獲6張cert

37歲前女團成員黎美言（Winkie）近日在社交平台Instagram發文，回顧一年的心路歷程，坦言這一年「好辛苦」，一波三折，年初經歷14歲愛犬生病、健身公司業績受移民潮影響面臨虧損，更甚的是母親今年確診患肝癌1期，幸好及早發現做手術成功切除腫瘤，但仍需要跟進病情，坦言「仍有機會翻發」。

年頭開始我最愛嘅寶貝狗狗女兒生病，佢已經14歲，關節非常唔好，飲食及行動都需要長時間悉心照顧；媽媽今年患上肝cancer一期，雖然第一次手術已經成功，但仍然有番發機會，需要keep住覆診；Fitness公司經歷移民潮，今年重創傷需要交租，需要營運要不斷諗方法求存。

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驚爆母親患肝癌 坦言擔心仍有機會復發

儘管今年出師不利且一波三折，Winkie沒有因而灰心，反而化悲憤為動力，決心多方位增值自己，完成了伸展及運動治療師、健康管理師認證、恒生大學頒發可攜式光療師證書（了解細胞修復）、正向心理學導師課程、保險理財及投資策劃顧問、Online Marketing 數據培訓課程，一共6個課程，日前成功畢業，非常叻女！她憶起這一年的經歷，直言一切都值得，終於實現她為自己踏入40歲前送給自己的一份禮物。面對逆境，她沒有因而灰心，反而保持正面更努力生活：

保持正面 因為我知道每個人喺社會都唔容易過，我這些經歷實在小事一則，仍然有手有腳行得走得，有飯食，實在已經感謝天父，感恩。

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肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌｜肝癌9大常見症徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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