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消委會｜夾公仔機投訴增逾倍　消委會籲業界清楚標示遊戲條款

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 35 分鐘前

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消費者委員會近日就接獲多宗涉及夾公仔機的投訴，表示坊間的夾公仔機存在不少問題。（資料圖片）

【消委會／夾公仔機／誤導】香港近年掀起夾公仔熱潮，夾公仔店在港成行成市，吸引不少大人及小朋友。不過，消費者委員會近日就接獲多宗涉及夾公仔機的投訴，表示坊間的夾公仔機存在不少問題，包括機爪自動鬆開、獎品貨不對辦等，嚴重影響消費者權益。消委會批評個案涉誤導，籲業界應合理設定機器，確保遊戲公平清楚，並清晰交代得獎規則。

消委會在今年1月至11月期間，接獲42宗涉及夾公仔機的投訴，較去年全年的16宗上升逾1倍。消委會認為，業界應合理設定機器，避免因遊戲過於困難，令消費者產生不良觀感。同時，業界亦應標示公平及清晰的得獎規則，增加資訊透明度；將硬幣兌換與遊戲局數綑綁是不合理做法，無疑等同強迫玩家消費，應馬上撤銷或糾正此做法，否則只會令大眾質疑行業的誠信。

個案一：台式機自動鬆爪　「保夾」機制形同最低消費

其中一宗個案顯示，投訴人在A商戶的一台夾公仔機上，以每次5元的價格進行4次遊戲，成功夾起心儀的公仔。但每當公仔到達機器頂部時，機爪卻自動鬆開，使公仔原地掉落。職員解釋是該機台的設計，機爪並沒有任何故障，並指出機台設有「保夾」機制，玩家於同一機台消費後，機爪便不會彈開，可以把獎品直接送到出貨洞口。投訴人認為，這樣的設定使得在未達「保夾」條件下，消費者幾乎無法成功獲得獎品，而店內亦沒有任何資料告知消費者此機制的存在，形容其經營手法不誠實。

商戶稱店內所有機台均設「保夾」機制，接獲投訴後即時全數退回$20，個案得到解決。

個案二：成功夾中「直中獎」紙條　卻非換領機內展示獎品

另外，一間店舖的夾公仔機獎品分為「積分換獎」和「直中獎」兩種模式。夾到有分數的紙條，可按積分換取獎品。夾得「直中獎」的紙條就可以直接換取獎品。有消費者花近500元，夾了約45分鐘，成功夾中「直中獎」紙條，惟獎品並非如換領機內所展示，以致出現期望落差。投訴人又投訴指，夾得150張紙條，合共僅得7點積分，而大部分獎品需要10分以上才能兌換，懷疑台主刻意展示吸引禮品誤導消費者，向消委會投訴，並要求台主盡快交付應得的獎品。

消委會介入後曾多次致函商戶，惟沒有回覆，無法進行調停，最終建議投訴人尋求法律意見，以作進一步追討。

個案三：兌幣機硬幣不足 只退局數不退現金變相強迫消費

有夾公仔機店的硬幣兌換硬幣不足，商戶拒絕退還現金，提出以夾公仔機的遊戲局數作補償，亦即「回局」，變相強迫消費，有關消費者未能獲退款，消委會要求商戶馬上取消和糾正有關做法。

商戶解釋，硬幣兌換涉及營運成本，例如銀行手續費，因此「回局」安排是爲了防止硬幣兌幣機被人濫用，加上相關的條款及細則已明確標示於兌幣機上，因此不會退還現金予投訴人。消委會建議投訴人考慮透過民事途徑作進一步追討。

夾公仔玩法五花八門，機內展示的獎品亦會容易令消費者一試運氣，甚至過度投幣，消委會建議消費者在玩樂時亦應理性消費，留意機台設定及機內布置，衡量所花費的總金額與心儀奬品的價值是否相稱；此外，消費者亦應留意場內或機上張貼的資料，如有必要可考慮拍攝投幣玩樂過程以作紀錄，在遇上消費爭議時，可出示相關片段為憑據作追討之用。

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