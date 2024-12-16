  • 17°C
香港時間：20241216日 (一) 19:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

驚心動魄｜人氣女團成員懷胎10月　陀「巨肚」照登台跳唱震驚網民：超危險！

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【女團／明星／懷孕】泰國知名女團成員懷胎10月，仍敬業工作，早前更如常登台表演，只見她陀住「巨肚」又跳又唱，震撼畫面於網上流傳後，引發不少網民熱議，擔心對胎兒造成不良影響。該名成員近日更公開最新近況，指BB已順利誕生，更笑稱孩子非常喜愛音樂，完全不必擔心。

最新影片

Healthy Life
Healthy Life｜糖尿病患者需要戒糖戒水果？ 營養師拆解4大糖尿病飲食迷思

綜合外媒及《koreaboo》 報道，泰國人氣女團Girly Berry自2002年出道，至今22年依然人氣不減。其中40歲成員Belle，去年與運動品牌CEO結婚後，於今年5月公開懷孕消息。懷孕後，Belle未有停工，一直敬業工作。

今年10月，Belle仍挺著大肚子參加演唱會活動，當時她已經懷孕10個月。由網上影片可見，Belle當時身穿兩件式性感舞台裝，與團友一同隨音樂節奏唱歌跳躍，有時動作太激烈時會用手輕輕托住肚子。

點擊圖片放大
+8
+7

驚心動魄｜表演影片震驚網民

影片於今年12日在微博瘋傳，驚險畫面令不少網民都直呼驚險：「感覺好危險」、「最強孕婦」，亦有網民表示這是他看過「最驚險演場會」。

點擊圖片放大
+6
+5

事後不少網民都關心Belle的後續情況，而根據她Instagram「bellegb」的帖文發現，她似乎演出後不久便開始作動，大約於2日後誕下一個健康的兒子，她笑稱自己懷孕時，兒子都在睡覺、不會踢人，如今兒子出生後亦非常喜歡音樂，而她的丈夫亦經常開心抱著孩子到處見人。

點擊圖片放大
+7
+6

 

驚心動魄｜拆解孕婦運動迷思

到底孕後期婦女經常走動會否影響胎兒？台灣婦產科醫生郭安妮接受台媒訪問時表示，若孕婦決定要在懷孕時期繼續維持之前的運動習慣，需注意有4大禁忌：

點擊圖片放大
+5
+4

郭醫生亦提到，孕婦若過量運動，恐會導致「宮縮」，有可能會導致早產或流產。宮縮會引發孕婦肚子痛，故孕婦的運動量一定要比懷孕前低。故此她建議，原本沒有運動習慣的孕婦在孕期散散步就已經足夠，亦最好要依照自身孕前的體力作評估，無需要與其他孕婦作比較。

資料來源：koreaboo 、Instagram@bellegb

相關內容

屯門醫院產婦胎死腹中丨懷孕41周孕婦入院待產胎死腹中 丈夫控訴醫院失誤 院方：不涉及醫療事故

高齡懷孕丨43歲黃翠如小產後再懷孕已知BB性別 醫生拆解高齡懷孕風險：30歲後流產風險遞增

罕見病｜經歷妻子懷孕 丈夫離奇天天「孕吐」 3個月暴瘦11磅醫生揭患罕病

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

懷孕必睇｜準媽媽產前易下肢水腫　3組動作促血液循環【附飲食貼士】
18:50 2023/12/10
懷孕必睇｜準媽媽產前易下肢水腫　3組動作促血液循環【附飲食貼士】
KO痛症｜懷孕中後期腰痛忽視可變坐骨神經痛 兩招運動強化盆底肌減痛
11:42 2024/10/11
KO痛症｜懷孕中後期腰痛忽視可變坐骨神經痛 兩招運動強化盆底肌減痛

你可能感興趣

懷孕必睇｜準媽媽產前易下肢水腫　3組動作促血液循環【附飲食貼士】
18:50 2023/12/10
懷孕必睇｜準媽媽產前易下肢水腫　3組動作促血液循環【附飲食貼士】
KO痛症｜懷孕中後期腰痛忽視可變坐骨神經痛 兩招運動強化盆底肌減痛
11:42 2024/10/11
KO痛症｜懷孕中後期腰痛忽視可變坐骨神經痛 兩招運動強化盆底肌減痛
健康問題 網絡熱話 懷孕 演唱會 演唱會 表演 泰國

最高瀏覽

珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間16:05）
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事
王賢誌疑申請破產｜與藝人王賢誌同名男子申請破產　上月辭任公司執行董事