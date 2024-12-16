驚心動魄｜人氣女團成員懷胎10月　陀「巨肚」照登台跳唱震驚網民：超危險！

【女團／明星／懷孕】泰國知名女團成員懷胎10月，仍敬業工作，早前更如常登台表演，只見她陀住「巨肚」又跳又唱，震撼畫面於網上流傳後，引發不少網民熱議，擔心對胎兒造成不良影響。該名成員近日更公開最新近況，指BB已順利誕生，更笑稱孩子非常喜愛音樂，完全不必擔心。

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綜合外媒及《koreaboo》 報道，泰國人氣女團Girly Berry自2002年出道，至今22年依然人氣不減。其中40歲成員Belle，去年與運動品牌CEO結婚後，於今年5月公開懷孕消息。懷孕後，Belle未有停工，一直敬業工作。

今年10月，Belle仍挺著大肚子參加演唱會活動，當時她已經懷孕10個月。由網上影片可見，Belle當時身穿兩件式性感舞台裝，與團友一同隨音樂節奏唱歌跳躍，有時動作太激烈時會用手輕輕托住肚子。

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驚心動魄｜表演影片震驚網民

影片於今年12日在微博瘋傳，驚險畫面令不少網民都直呼驚險：「感覺好危險」、「最強孕婦」，亦有網民表示這是他看過「最驚險演場會」。

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事後不少網民都關心Belle的後續情況，而根據她Instagram「bellegb」的帖文發現，她似乎演出後不久便開始作動，大約於2日後誕下一個健康的兒子，她笑稱自己懷孕時，兒子都在睡覺、不會踢人，如今兒子出生後亦非常喜歡音樂，而她的丈夫亦經常開心抱著孩子到處見人。

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驚心動魄｜拆解孕婦運動迷思

到底孕後期婦女經常走動會否影響胎兒？台灣婦產科醫生郭安妮接受台媒訪問時表示，若孕婦決定要在懷孕時期繼續維持之前的運動習慣，需注意有4大禁忌：

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郭醫生亦提到，孕婦若過量運動，恐會導致「宮縮」，有可能會導致早產或流產。宮縮會引發孕婦肚子痛，故孕婦的運動量一定要比懷孕前低。故此她建議，原本沒有運動習慣的孕婦在孕期散散步就已經足夠，亦最好要依照自身孕前的體力作評估，無需要與其他孕婦作比較。

資料來源：koreaboo 、Instagram@bellegb

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