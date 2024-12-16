消委會桌墊丨逾半枱墊塑化劑超歐盟上限1款最高達222倍　6款零塑化劑之選最平$10

【消委會枱墊／桌墊／塑化劑】消委會今日（16日）公布了市面上15款桌墊檢測，結果發現7款樣本塑化劑超歐盟標準，當中1款更是上限222倍，有資料指出或對幼兒肝臟、發育及生育有不良影響。

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消委會枱墊丨一款枱墊塑化劑超歐盟上限222倍

消委會從文具店、書店、網上購物平台、生活雜貨店、禮品店和百貨公司搜羅了15款桌墊樣本，當中包括8款切割墊、3款書寫墊、1款一般枱墊及3款繪畫藝術墊樣本。是次測試了樣本表面的塑化物料（plasticised materials）和印花塗料當中的鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量。結果發現7款樣本（約佔 47%）的特定鄰苯二甲酸酯類塑化劑DEHP、DBP、 DIBP和BBP總檢出量超過歐盟REACH法規所訂立的上限，當中一款Qivation品牌枱墊，塑化劑總檢出量最高為22.2%，更是歐盟相關法規上限的222倍。

消委會枱墊丨塑化劑可損生育能力或胎兒健康

消委會引述ECHA的資料，4種鄰苯二甲酸酯類塑化劑DEHP、DBP、BBP和 DIBP被列為生殖毒性類別1B物質（reproductive toxicity category 18），因此可能會對人類的生殖能力或未出生胎兒發育產生不利影響。另外，它們可能釋出到空氣中並附着塵埃，長期大量吸入可能引致哮喘。

動物實驗顯示，該等塑化劑可能會損害生育能力或胎兒健康，並干擾內分泌系統，可能影響年幼雄性的性發育而導致長大後不育。

消委會又指由於具生殖毒性的DEHP被歐盟限制使用，不少廠商逐漸改用其他塑化劑例如DINP、DIDP和DNOP等來代替， 以增加塑膠的柔軟性。但有動物實驗顯示長期反覆曝露於鄰苯二甲酸酯類塑化劑DINP、 DIDP和DNOP可能對肝臟產生不良影響。

4種情況小心塑化劑吸入

消委會指儘管在一般皮膚接觸的情況下，塑化劑較難經皮膚攝入，但有4大情況可能會增塑化劑吸入風險。

若皮膚上有傷口，則有機會增加其吸收塑化劑的可能;

如皮膚塗了防曬劑或油溶性潤膚產品，亦會增加皮膚接觸到從塑化材料釋出的塑化劑的風險。

消費者若將個別桌墊用作餐墊，有機會在用餐時雙手接觸到桌墊表面及食物，從而經口服攝入塑化劑。

塑化劑可能釋出空氣中附着在應塵埃上，長期大量吸入可能引致啤端。

7款枱墊塑化劑超歐盟標準

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6款枱墊零塑化劑清單

▼ 點擊圖片放大 +7 +6 Fiskars ShapeCutter™Mat -Two-Sided Craft Mat $140 產地 : 台灣 IKEA BÖNSYRSA 桌墊 $69 產地 : 中國 MUJI PET 底墊Underlay $10 產地 :日本 Sun-star Chiikawa枱墊 $39 產地 :日本 U Lifestyle $76.5 產地 :中國 家有好物 矽膠藝術墊 $218 2個裝

消委會補充，由於是次各款物料類別的樣本數目較小，逾3成更是資料不詳，因此以上的測試結果只能作參考，不能以是次結果估算其他使用該種物料製造的桌墊中塑化劑含量的多寡。除此之外，有6款樣本沒有在產品、包裝標籤或網店資料上標示其物料成分，另有5款樣本沒有標示來源地。

消委會因此建議生產商或代理商應在產品上附有清晰的產品資料標示，讓消費者有足夠的資料去選擇合適的產品，亦了解桌墊是用作書寫、繪畫等，而非餐墊。

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