職場熱話｜00後唔識Copy & Paste快捷鍵　打工仔震驚：個個淨係識玩手機

▲ 00後唔識Copy&Paste快捷鍵，打工仔震驚「個個淨係識玩手機」。

大多公司會要求員工認識電腦基本知識，不過近日有港男在討論區分享，00後同事連複製貼上的快捷鍵也不知道，他大為震驚，指「究竟發生咩事？」帖文也引來網民分享同類經歷，表示「有啲連space係咩都唔知」！

00後打工仔︱港男震驚00後同事唔識複製貼上快捷鍵

該名港男於連登討論區發文分享00後同事不懂得電腦基本操作一事，指近日被一位00後實習同事問，「點解啲師兄唔洗右Click滑鼠就複製貼上到？」，他對此表示震驚，回答「咁簡單都唔識，咪Ctrl c+ v」。對方聽完後，表示「0知，原來咁簡單」。樓主不解「0知」的意思，向對方詢問，但換來的是對方一臉困惑的表情。

對於00後不懂基本電腦操作，樓主直指：

究竟發生咩事？

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00後打工仔︱網民分享同類經歷：見過唔識用num lock

帖文引來大批網民留言，不少人也遇過相似經歷，「似我之前同事，在電腦部工作超過二十年，不懂ctrl + C/V」、「見過唔識用num lock，佢話keyboard右邊果排數字鍵用唔到」、「個00後連係excel左上角三角型放返大每行字都唔識」、「我powerpoint用presenter mode都震懾咗個同事」。

不過也有網民指，現在大多人都會用Macbook或Ipad，不熟悉window操作乃是正常，「宜家全部ipad搞掂」、「可能人哋用開mac book呢」、「而家邊有人會用電腦」、「好多新家庭都唔會買電腦，都無位放」。

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