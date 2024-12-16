老來得女｜為養家硬食「牛糞」火鍋當場作嘔　李國麟年花逾50萬供女兒英國讀書

▲ 為了供書教學，李國麟不惜食牛屎賺錢！

【李國麟/北上直播帶貨】70歲李國麟近年北上直播帶貨，而且非常賣力，試過食小龍蝦食到嘴唇發黑、不顧衛生飲溫泉水，近日更「進階」到食「牛糞」火鍋，還當場食到作嘔，令網民不禁問：「尊嚴何價？」亦有網民深表同情，指他要供女兒到英國讀書，年花數十萬學費，經濟負擔應該不輕！

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李國麟直播帶貨｜離開TVB後北上以直播帶貨為主

甘草演員李國麟曾演出多套膾炙人口的電視劇，代表作包括有《宮心計》馬元贄及《法證先鋒III》的光明居士，在香港有一定知名度，不過他離開TVB後北上發展，就主力以直播帶貨為主，鮮有再拍劇。

李國麟直播帶貨｜吃「牛糞」火鍋不停作嘔

由於近年愈來愈多香港藝人北上加入競爭，未知是否搵食艱難，李國麟每次帶貨都出奇制勝，成功引起話題，繼早前飲溫泉水後，近日他竟拍片吃「牛糞」火鍋。在影片中，他對住屎色的火鍋湯底面有難食，到真的要試食時，他忍不住一邊食一邊乾嘔，但仍要對住鏡頭大讚好味，令網民看到覺得心酸，不禁問：「尊嚴何價？」

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雖然事後有網民解釋其實「牛糞」火鍋只是俗稱，真身是「牛癟」，即是牛胃及牛腸內未完全消化的食物，取出後熬成湯底，加入火鍋配料後食用，但不是人人接受到，李國麟似是頂硬上。

李國麟直播帶貨｜凍到震等埋位

除了吃「牛糞」令人替李國麟難受，他日前更要在內地捱冷拍攝，他分享另一條短片至「小紅書」，他發文表示：「經理人叫我換衣服等拍攝 一直等到現在還未開拍 天氣太冷把我氣得直跺腳。」片中他在嚴寒中只穿上單薄西裝，明顯凍到震，要將身體縮成一團，不似他所講的「氣得跺腳」。

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李國麟直播帶貨｜女兒留英一年使費最少逾50萬

對於李國麟種種的「賺錢辛酸史」，網民深表同情，猜測他如此搏命，純粹是想讓家人、尤其是女兒獲得更好的生活。李國麟47歲才老來得女，女兒李沅薐轉眼已22歲，而且愈大愈靚女，現時在英國修讀戲劇系，似乎想繼承爸爸衣砵，而他也曾透露囡囡留英一年使費起碼超過50萬，可見負擔之重。

從影數十年的李國麟更曾講過，女兒6個月大時買股票損手，擁有的物業變了銀主盤，更欠債200多萬。為了還債，一家人搬到村屋，他要登台唱歌、做屋邨騷、樓盤騷賺外快，最終用了3年多終還清債務，由當時開始已相當捱得。

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