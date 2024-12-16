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消委會｜消委會測試港澳及廣州22款濕廁紙　一半樣本無詳列成份

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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港澳廣州三地共同測試22款濕廁紙產品的質量和衞生。（消委會圖片）

消費者委員會首次聯同廣州市消委會及澳門特別行政區政府消委會，共同測試22款濕廁紙產品的質量和衞生。結果顯示全部樣本的衞生情況及質量表現理想，即使開封2星期後細菌數量仍符合相關標準。惟強度最高的1款樣本在沖散表現未能符合內地標準，有機會增加堵塞廁所及渠道的風險，亦有12樣本沒有詳列成份。

點擊圖片放大

測試中22款標示為「可沖式」濕廁紙產品，其中9款由廣州市消委會在廣州購買，8 款由香港消委會在本港的個人護理用品店或超級市場購買，5 款則由澳門消委會於澳門購買。每包價格由$4.3 至$38.9，平均每 10 片售價約為
$0.55 至$6.08，相差逾 10 倍。由於內地及國際間目前均未有為濕廁紙訂下相關測試標準，測驗參考內地濕巾等相關標準測試樣本的斷裂強度、破頂強度、酸鹼值、微生物、含液量及沖散表現，另對產品的外觀和使用方便程度等方面進行主觀體驗評價，結果有 11 款取得最高的 5 分總評。

濕廁紙主要可於如廁時清潔身體部位，結果發現，除1款以棉作為物料的樣本的斷裂和頂破強度均明顯較高外，其餘主要以原生木漿、紙張、不織布或植物纖維為原材料的樣本，強度均與乾廁紙相若。主觀體驗評價試驗中，發現部分樣本的整體強度相對較低，當測試人員從包裝袋中抽取濕廁紙時，會容易破裂，有機會影響使用。

為了解各樣本在水中的分解表現，測試人員根據標準把樣本放進一個裝有特定容量清水的晃動箱內，以特定頻率和幅度振盪再將樣本倒入 12.5毫米孔徑的篩網，量度能穿過篩網的樣本重量，以了解樣本在水中的沖散表現，每款型號需進行 6 次測試，標準要求每款最少有 5 片濕廁紙有70%以上能夠穿過篩網。測試結果顯示21 款樣本符合標準要求，只有斷裂和頂破強度最高和以棉作為物料的 1款，在 6 次測試中均未能達到 70%的分解標準。

另外，有超過15樣本均未有以中文或英文標示詳細成分列表，若當中含致敏香料或防腐劑，可能對患有濕疹或過敏人士造成影響。另外，有 1款樣本並沒有標示使用有效期。消委會建議廠商應該在包裝上清楚標示相關資料，讓消費者能選購合適產品並適當地使用。

消委會建議，消費者在選購及使用濕廁紙時，要留意濕廁紙產品大部分均有可重複使用的貼紙作封口，每次抽取後應將封口貼好，有助減少細菌污染，亦可減慢水分揮發速度。另外，包裝封口的密封程度未必能完全隔絕細菌入侵，故此應避免將濕廁紙存放太久，在開封後應盡快用完。

家品 環境衞生 過敏 產品 防腐劑 澳門 廣州市 消委會 濕疹 廣州

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