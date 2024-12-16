明星育兒︱林芊妤一家三口參加親子慈善跑 Coffee教兒子學會感恩

▲ 一家三口齊齊出動

林芊妤Coffee 昨日出席聯合國兒童基金會慈善跑，一家三口齊齊出動，兩公婆陪仔仔一同跑步放電親子跑。

Coffee坦言連自己都好興奮：「我係第一次參加呢類活動，因為我兒子今年才六歲，之前他太細了。現在他開始會跟我們跑步，會一齊玩，這今次就適合他的年齡了。」

自己是運動界名人，首次帶兒子參加親子賽，心情如何？「個意義好唔同呀，因為現在我是媽媽身份。」

▲ 江旻憓即將擔任聯合國兒童基金會大使，Coffee與她一見面就雞啄唔斷

她說：「做父母的都想自己的小朋友接觸多些不同的活動及慈善，還有這次除了他跑步之外，中間會有些障礙賽，有嘢爬下，或者是有些給他一些挑戰的小難度，我覺得其實是很有意義，小朋友也會覺得更加有意思。本來打算今天只是來跑步，但我們變成在這裏玩，今天突然砌一間屋出來。我哋三個夾手夾腳，砌了一間聖誕狗屋。因為我們家有隻玩具貴婦狗，叫妹妹。」

為何帶兒子參加慈善活動？「我覺得一路做著一個親子的活動，又一路做善事，是很有意義。還有就是會教導小朋友關於世界上有些地方，可能有些小朋友遭遇逆境，甚至失去爸爸媽媽，我們也要作出一點幫忙。」

她指籌得的善款，會幫助這些小朋友。

「阿仔聽完都會明白。他從小開始我也有帶他做義工、或者是參加一些慈善活動，令到他有這個sense。我覺得有時現在的小朋友，不是好知道自己幸福，因為在太多物質，三餐都不需要擔心，在這個營養過剩的情況下，我有時都會覺得，他會不會身在福中不知福？所以有時我都會開一些影片給他看，讓他知道有些小朋友其實不是這樣，亦都有一些小朋友是孤兒，沒有爸爸媽媽，不是每個人一定甚麼都擁有。所以你要感恩現在擁有的東西，我都希望教導他有這個思想。」

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