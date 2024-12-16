  • 17°C
香港時間：20241216日 (一) 12:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星育兒︱林芊妤一家三口參加親子慈善跑 Coffee教兒子學會感恩

育兒資訊

發布時間： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

一家三口齊齊出動

林芊妤Coffee 昨日出席聯合國兒童基金會慈善跑，一家三口齊齊出動，兩公婆陪仔仔一同跑步放電親子跑。
Coffee坦言連自己都好興奮：「我係第一次參加呢類活動，因為我兒子今年才六歲，之前他太細了。現在他開始會跟我們跑步，會一齊玩，這今次就適合他的年齡了。」

自己是運動界名人，首次帶兒子參加親子賽，心情如何？「個意義好唔同呀，因為現在我是媽媽身份。」

江旻憓即將擔任聯合國兒童基金會大使，Coffee與她一見面就雞啄唔斷

她說：「做父母的都想自己的小朋友接觸多些不同的活動及慈善，還有這次除了他跑步之外，中間會有些障礙賽，有嘢爬下，或者是有些給他一些挑戰的小難度，我覺得其實是很有意義，小朋友也會覺得更加有意思。本來打算今天只是來跑步，但我們變成在這裏玩，今天突然砌一間屋出來。我哋三個夾手夾腳，砌了一間聖誕狗屋。因為我們家有隻玩具貴婦狗，叫妹妹。」

為何帶兒子參加慈善活動？「我覺得一路做著一個親子的活動，又一路做善事，是很有意義。還有就是會教導小朋友關於世界上有些地方，可能有些小朋友遭遇逆境，甚至失去爸爸媽媽，我們也要作出一點幫忙。」

她指籌得的善款，會幫助這些小朋友。

「阿仔聽完都會明白。他從小開始我也有帶他做義工、或者是參加一些慈善活動，令到他有這個sense。我覺得有時現在的小朋友，不是好知道自己幸福，因為在太多物質，三餐都不需要擔心，在這個營養過剩的情況下，我有時都會覺得，他會不會身在福中不知福？所以有時我都會開一些影片給他看，讓他知道有些小朋友其實不是這樣，亦都有一些小朋友是孤兒，沒有爸爸媽媽，不是每個人一定甚麼都擁有。所以你要感恩現在擁有的東西，我都希望教導他有這個思想。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

升小準備︱仔仔讀北角名幼　Coffee手執畢業照眼濕濕不捨：竟然就快讀小學
10:54 2024/05/16
升小準備︱仔仔讀北角名幼　Coffee手執畢業照眼濕濕不捨：竟然就快讀小學
星二代升小︱Coffee仔仔原校升小年花近9萬學費　一條龍北角私立學校出名考試測驗多
18:59 2024/09/03
星二代升小︱Coffee仔仔原校升小年花近9萬學費　一條龍北角私立學校出名考試測驗多
靚媽賺錢｜4位星媽上榜IG十大吸金KOL　陳凱琳蟬聯冠軍靠7招成功吸客
18:23 2024/10/23
靚媽賺錢｜4位星媽上榜IG十大吸金KOL　陳凱琳蟬聯冠軍靠7招成功吸客

你可能感興趣

升小準備︱仔仔讀北角名幼　Coffee手執畢業照眼濕濕不捨：竟然就快讀小學
10:54 2024/05/16
升小準備︱仔仔讀北角名幼　Coffee手執畢業照眼濕濕不捨：竟然就快讀小學
星二代升小︱Coffee仔仔原校升小年花近9萬學費　一條龍北角私立學校出名考試測驗多
18:59 2024/09/03
星二代升小︱Coffee仔仔原校升小年花近9萬學費　一條龍北角私立學校出名考試測驗多
靚媽賺錢｜4位星媽上榜IG十大吸金KOL　陳凱琳蟬聯冠軍靠7招成功吸客
18:23 2024/10/23
靚媽賺錢｜4位星媽上榜IG十大吸金KOL　陳凱琳蟬聯冠軍靠7招成功吸客
林芊妤 家庭教育 爸媽心聲 夫妻之道 義工

最高瀏覽

遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
楊焉受傷︱「浸大E神」Carol做引體上升撻落地　楊焉兩節頸椎移位淚訴：愚蠢決定影響一生　
楊焉受傷︱「浸大E神」Carol做引體上升撻落地　楊焉兩節頸椎移位淚訴：愚蠢決定影響一生　
急症室最長等候時間（12月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間04:05）
巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資　車長勸畀錢反被鬧爆
巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資　車長勸畀錢反被鬧爆
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救