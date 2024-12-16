  • 17°C
香港時間：20241217日 (二) 10:54

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

九龍城寨電影展｜第二階段展覽今起登陸啟德　增5大打卡點及驚喜彩蛋【多圖】

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 22 小時前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

第二階段《九龍城寨之圍城》電影展登陸啟德AIRSIDE商場。

【九龍城寨之圍城 / 九龍城寨 / AIRSIDE】第二階段《九龍城寨之圍城》電影展今日（16日）登陸啟德AIRSIDE商場，呈獻多個全新打卡位，參觀者更可在飛機聲伴隨下，沉浸式走進寨城，穿過電綫和水管縱橫交錯的陰暗後巷，再抵達理髮店等場景，發掘多個驚喜彩蛋。

今年5月上映的《九龍城寨之圍城》票房成績亮眼，第一階段展覽早前在機場舉行，1:1電影場景吸引大批市民及旅客打卡。

第二階段則今起登陸故事核心地點—九龍城，在啟德AIRSIDE商場1樓舉行，展期至明年4月13日。

九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？　採用「8字型」包裝原因

點擊圖片放大
+8
+7

九龍城寨電影展｜升級沉浸式體驗

新一期展覽由旅發局、南豐集團AIRSIDE、文創產業發展處及電影出品方製作，採開放式互動設計，並帶來3大全新亮點，包括升級沉浸式電影體驗。

參觀者可在霓虹燈牌下走進寨城，途經戶外水井及陰暗後巷，再抵達理髮店、麻雀房等，體驗城寨風情；場內更融入電影內的飛機聲、演員對白等，增觀眾投入感。

點擊圖片放大
+8
+7

展覽又新增5大打卡位，如漫畫攤、裁縫店、跌打舖等，高度還原八十年代寨城風情，部份店舖更以電影角色名字命名，增添電影以外的全新小故事。另隱藏多個驚喜彩蛋，如「四仔」女友容貌素描、「人多取水請排隊」告示、叉燒食譜等，讓參觀者逐一發掘。

此外，展覽設一系列延伸餐飲及零售攤位，包括售賣叉燒飯、碗仔翅等的「原力冰室」；售賣眼鏡朱古力等的士多；提供地道涼茶飲料的涼茶舖；電影發行商「無限動力」更發售限量主題精品。

九龍城寨電影展｜黃偉綸：香港電影業大有前途

財政司副司長黃偉綸在活動開幕禮致辭時指，兩階段展覽各有特色，早前在機場的較開揚、有兩層建築物，今次則屬尋幽探秘。

他又指，過去有人擔心香港電影前途，但去年《毒舌大狀》本地票房逾1億元，今年則有《破·地獄》及《九龍城寨之圍城》，均是票房叫好、劇本感人、演出精彩等的作品，可見業界大有前途，特別是電影人、導演或編劇都非常年輕，做出的成績獲市場認受。

點擊圖片放大
+4
+3

九龍城寨電影展｜寨城公園展覧有望明年3或4月推出

黃亦透露正在九龍寨城公園努力籌辦另一《九龍城寨之圍城》電影展，最快有望明年3或4月推出。

旅發局主席彭耀佳則稱，第一階段展覽獲市民及旅客好評，今日將展覽帶到九龍城後，大眾可近距離感受寨城各個生活細節。

他盼是次展覽可吸引大眾「買多啲、食多啲」，振興消費市場，並深度探索香港；又鼓勵大眾參觀展覽後，再前往九龍城，發掘寨城生活文化的足跡。

《九龍城寨之圍城》電影展覽登陸於啟德AIRSIDE商場。（朱永倫攝）

城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客

武替道丨董瑋相隔7年出山幕前演出　劉俊謙伍允龍《九龍城寨之圍城》後再現身手

九龍城寨之圍城丨近年最成功港漫IP角色　資深漫畫人溫紹倫：支持新一代衝出香港

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

記者：梁薾心

相關文章

城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
15:03 2024/10/07
城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
九龍城寨之圍城丨「魚蛋媽」李紫僖多才多藝　曾與MIRROR萬人迷姜濤合作
19:10 2024/05/15
九龍城寨之圍城丨「魚蛋媽」李紫僖多才多藝　曾與MIRROR萬人迷姜濤合作
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑與張家輝是親戚　由TVB電視城打到去康城
13:04 2024/05/20
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑與張家輝是親戚　由TVB電視城打到去康城
武替道丨董瑋相隔7年出山幕前演出　劉俊謙伍允龍《九龍城寨之圍城》後再現身手
13:52 2024/09/04
武替道丨董瑋相隔7年出山幕前演出　劉俊謙伍允龍《九龍城寨之圍城》後再現身手
城寨電影展｜內地客稱有助了解香港歷史和文化　美術總監冀觀眾近距離接觸電影畫面
16:53 2024/10/07
城寨電影展｜內地客稱有助了解香港歷史和文化　美術總監冀觀眾近距離接觸電影畫面

你可能感興趣

城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
15:03 2024/10/07
城寨電影展｜《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將發展港產片旅遊項目吸客
九龍城寨之圍城丨「魚蛋媽」李紫僖多才多藝　曾與MIRROR萬人迷姜濤合作
19:10 2024/05/15
九龍城寨之圍城丨「魚蛋媽」李紫僖多才多藝　曾與MIRROR萬人迷姜濤合作
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑與張家輝是親戚　由TVB電視城打到去康城
13:04 2024/05/20
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑與張家輝是親戚　由TVB電視城打到去康城
商場活動 電影 AIRSIDE 九龍 公園 香港國際機場 演員 玩具 美食 機場

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

王賢誌申請破產｜王賢誌154字回應破產　形容是艱難決定已深思熟慮
王賢誌申請破產｜王賢誌154字回應破產　形容是艱難決定已深思熟慮
珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
消委會去屑洗頭水2024｜消委會檢測逾9成去屑洗頭水含香料致敏物　４款檢出禁用成分恐損胎　13款安全之選最平$50
急症室最長等候時間（12月17日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月17日 時間04:05）
色素危害｜6種人造色素恐損專注力　32款不含邪惡色素朱古力清單
色素危害｜6種人造色素恐損專注力　32款不含邪惡色素朱古力清單