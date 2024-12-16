九龍城寨電影展｜第二階段展覽今起登陸啟德　增5大打卡點及驚喜彩蛋【多圖】

▲ 第二階段《九龍城寨之圍城》電影展登陸啟德AIRSIDE商場。

【九龍城寨之圍城 / 九龍城寨 / AIRSIDE】第二階段《九龍城寨之圍城》電影展今日（16日）登陸啟德AIRSIDE商場，呈獻多個全新打卡位，參觀者更可在飛機聲伴隨下，沉浸式走進寨城，穿過電綫和水管縱橫交錯的陰暗後巷，再抵達理髮店等場景，發掘多個驚喜彩蛋。

今年5月上映的《九龍城寨之圍城》票房成績亮眼，第一階段展覽早前在機場舉行，1:1電影場景吸引大批市民及旅客打卡。

第二階段則今起登陸故事核心地點—九龍城，在啟德AIRSIDE商場1樓舉行，展期至明年4月13日。

九龍城寨之圍城丨「眼鏡朱古力」正式名稱叫甚麼？ 採用「8字型」包裝原因

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九龍城寨電影展｜升級沉浸式體驗

新一期展覽由旅發局、南豐集團AIRSIDE、文創產業發展處及電影出品方製作，採開放式互動設計，並帶來3大全新亮點，包括升級沉浸式電影體驗。

參觀者可在霓虹燈牌下走進寨城，途經戶外水井及陰暗後巷，再抵達理髮店、麻雀房等，體驗城寨風情；場內更融入電影內的飛機聲、演員對白等，增觀眾投入感。

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展覽又新增5大打卡位，如漫畫攤、裁縫店、跌打舖等，高度還原八十年代寨城風情，部份店舖更以電影角色名字命名，增添電影以外的全新小故事。另隱藏多個驚喜彩蛋，如「四仔」女友容貌素描、「人多取水請排隊」告示、叉燒食譜等，讓參觀者逐一發掘。

此外，展覽設一系列延伸餐飲及零售攤位，包括售賣叉燒飯、碗仔翅等的「原力冰室」；售賣眼鏡朱古力等的士多；提供地道涼茶飲料的涼茶舖；電影發行商「無限動力」更發售限量主題精品。

九龍城寨電影展｜黃偉綸：香港電影業大有前途

財政司副司長黃偉綸在活動開幕禮致辭時指，兩階段展覽各有特色，早前在機場的較開揚、有兩層建築物，今次則屬尋幽探秘。

他又指，過去有人擔心香港電影前途，但去年《毒舌大狀》本地票房逾1億元，今年則有《破·地獄》及《九龍城寨之圍城》，均是票房叫好、劇本感人、演出精彩等的作品，可見業界大有前途，特別是電影人、導演或編劇都非常年輕，做出的成績獲市場認受。

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九龍城寨電影展｜寨城公園展覧有望明年3或4月推出

黃亦透露正在九龍寨城公園努力籌辦另一《九龍城寨之圍城》電影展，最快有望明年3或4月推出。

旅發局主席彭耀佳則稱，第一階段展覽獲市民及旅客好評，今日將展覽帶到九龍城後，大眾可近距離感受寨城各個生活細節。

他盼是次展覽可吸引大眾「買多啲、食多啲」，振興消費市場，並深度探索香港；又鼓勵大眾參觀展覽後，再前往九龍城，發掘寨城生活文化的足跡。

▲ 《九龍城寨之圍城》電影展覽登陸於啟德AIRSIDE商場。（朱永倫攝）

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記者：梁薾心