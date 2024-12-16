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城寨電影展｜第二階段展覽今起登陸啟德　增5大打卡點及驚喜彩蛋

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 13 分鐘前

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《九龍城寨之圍城》電影展覽今日（16日）登陸於啟德AIRSIDE商場。（旅發局圖片）

《九龍城寨之圍城》電影展覽今日（16日）登陸故事核心地點—九龍城，於啟德AIRSIDE商場呈獻升級版，現場不但有多個全新打卡位，入場人士更可沉浸式步進不同的電影經典場景。

點擊圖片放大

今年5月上映的《九龍城寨之圍城》成績亮眼，全球票房突破1.1億美元，更躋身香港電影史上華語片票第二位，並創下近170萬人的最高入場人次紀錄。1:1電影場景早前在香港國際機場展出，即日起進入第二階段，搬至啟德AIRSIDE商場，展期至明年4月13日。

第二階段展覽由旅發局、南豐集團AIRSIDE、文創產業發展處，以及電影出品方製作，採開放式互動設計，並帶來3大全新亮點，包括升級沉浸式電影體驗。

參觀者可在霓虹燈牌下「走進」九龍寨城，途經戶外水井及穿過天綫縱橫交錯的陰暗後巷，再抵達理髮店、茶檔等場景，體驗城寨風情；製作團隊更特別將電影內的飛機聲、演員對白等聲效融入展覽。

而展覽續展出深受歡迎的「七記冰室」、「龍城髮廊」等同時，亦新增漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所5大打卡位，擺設造型、價錢牌等均參照當年實物塑造，高度還原八十年代城寨風情，部份店舖更以電影角色名字命名，增添電影以外的全新小故事。

不同場景還隱藏多個驚喜彩蛋，如「四仔」女友容貌素描、「人多取水請排隊」告示、叉燒食譜等，讓參觀者逐一發掘。

此外，展覽設一系列延伸餐飲及零售攤位，包括售賣經典港式美食的「原力冰室」，雞公碗叉燒飯55元、碗仔翅25元。又有士多售賣八九十年代的各式懷舊零食及玩具，如眼鏡朱古力、聖誕老人面具等；擺放經典葫蘆形大壓力銅壼的涼茶舖，則提供地道涼茶飲料；電影發行商「無限動力」更為是次展覽設計限量主題精品發售。

城寨電影展｜黃偉綸：香港電影業大有前途

財政司副司長黃偉綸在活動開幕禮致辭時指，兩階段展覽各有特色，早前在機場的較開陽、有兩層建築物，今次則屬尋幽探秘。

他又提到，過去有人擔心香港電影前途，但去年《毒舌大狀》本地票房逾1億元，今年則有《破·地獄》及《九龍城寨之圍城》，均是票房叫好、劇本感人、演出精彩等的作品，可見香港電影業大有前途，特別是電影人、導演或編劇都非常年輕，做出的成績亦獲市場認受。

城寨電影展｜九龍寨城公園展覧有望明年3或4月推出

黃亦透露正在九龍寨城公園努力籌辦另一《九龍城寨之圍城》電影展，有望明年3或4月推出。

旅發局主席彭耀佳稱，首階段在機場的展覽，獲市民及旅客好評，今日將展覽帶到九龍城後，大眾可近距離感受城寨各個生活細節。

他希望是次展覽不只吸引市民及旅客入場欣賞，更令大家「買多啲、食多啲」振興消費市場，並深度探索香港。他亦鼓勵大眾參觀展覽後，再前往九龍城，發掘寨城生活文化的足跡。

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