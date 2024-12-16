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珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡　天台檢獲懷疑屬死者書包

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 3 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

旺角12歲穿校服女生墮樓亡，天台檢獲懷疑屬死者書包。

今晨（12月16日）8時許，警方接報一名女童在旺角奶路臣街1號源發大廈高處墮下，倒臥平台。救援人員接報到場將女童救下，隨即送往廣華醫院，惟經搶救仍返魂乏術，證實不治。

據現場消息，12歲死者為上址住戶，墮樓時身穿校服。警員在天台檢獲懷疑屬死者的書包，相信她由天台墮下，沒有檢獲遺書。

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珍惜生命︱親屬神情哀傷

今早上8時16分，旺角奶路臣街1號源發大廈，有住戶聽到隆然巨響，發現一名身穿校服女童倒臥6樓平台，昏迷不醒，報警求助，救護員到場將該名12歲女童送往廣華醫院，惜經搶救後證實返魂乏術。

警員帶走女童的家人作進一步調查，當間一名女親屬神情十分哀傷。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350

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