珍惜生命︱旺角12歲穿校服女生墮樓亡 天台檢獲懷疑屬死者書包
社會
撰文： 曾秋文
發布時間： 3 小時前
最後更新： 47 分鐘前
今晨（12月16日）8時許，警方接報一名女童在旺角奶路臣街1號源發大廈高處墮下，倒臥平台。救援人員接報到場將女童救下，隨即送往廣華醫院，惟經搶救仍返魂乏術，證實不治。
據現場消息，12歲死者為上址住戶，墮樓時身穿校服。警員在天台檢獲懷疑屬死者的書包，相信她由天台墮下，沒有檢獲遺書。
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珍惜生命︱親屬神情哀傷
今早上8時16分，旺角奶路臣街1號源發大廈，有住戶聽到隆然巨響，發現一名身穿校服女童倒臥6樓平台，昏迷不醒，報警求助，救護員到場將該名12歲女童送往廣華醫院，惜經搶救後證實返魂乏術。
警員帶走女童的家人作進一步調查，當間一名女親屬神情十分哀傷。
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