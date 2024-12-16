賭王千金｜何超儀開生日派對曝光三層大宅內籠　貼地千金揭童年受欺凌被辱罵

▲ 賭王千金何超儀將「入五」，日前於三層複式大宅慶生。

【賭王千金/何超儀/何鴻燊】賭王女何超儀（Josie）本月26日正式「入五」，日前一眾好友杜如風、布志綸等為何超儀預祝生日，更順道為丈夫陳子聰補祝52歲生日，事後好友於IG分享慶生照，意外曝光何超儀大宅的內籠。

杜如風日前於IG分享多張合照兼寫道：「12月星級派對！爸爸生日快樂！Phat和媽媽在等你，讓我們瘋狂吧！」杜如風擁著陳子聰合照，只見紅光滿臉的陳子聰氣色好好。

▲ 何超儀於大宅內慶祝「入五」。（取自instagram）

賭王千金何超儀｜客飯廳可容納20人

另外，何超儀大宅裝潢走簡約風，樓梯旁擺滿不少畫作，客廳的大櫃擺放不少藝術品，當中包括由意大利進口，外貌如猿猴的精美陶瓷花瓶，另外還有紫水晶擺設。

至於從布志綸於IG分享的照片所見，超儀家中的飯廳超大，即使容納了20人，依然有空間可走動，此外飯廳設有兩盞大型白色吊燈以及一個木製鐘櫃，足見超儀夫婦甚有品味。

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賭王千金何超儀｜「開箱片」曝光大宅裝潢

近年何超儀不時於家裡拍照及「開箱」，意外曝光家裡擺設和裝潢，何家千金的大宅約有三層高，超儀曾跟丈夫陳子聰以及兩隻愛犬於後花園拍照，花園空間超大，更以大壁畫作點綴，除設有水池養錦鯉外，超儀曾為愛犬們安排充氣泳池嬉水。

女人總愛扮靚，超儀也不例外，其衣帽間擺放一張如樓底般高的大鏡子，地上擺滿波鞋。另一張相見超儀家裡有一個透明櫃子，裡面放滿她珍藏的帽子，熱愛音樂的超儀夫婦於家裡擺設懷舊閃燈點唱機，型格之餘又增添品味。

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賭王千金何超儀｜自揭年幼時被欺負

何超儀為賭王跟二房太太藍瓊瓔所生，何鴻燊曾指超儀有著他年輕時影子，故特別寵愛這女兒。

何超儀曾接受商台《星光背後》訪問談及童年往事，她承認自小反叛任性，小時候曾拿著書包揚言要離家出走，也不愛讀書。

▲ 賭王何鴻燊二房的四位千金。（取自instagram）

超儀解釋跟年幼被同學欺負有關，她說：「我們幾姊妹都是讀同一間幼稚園至中學，我第一日由工人姐姐帶返學，就被其他家長認得背景，有些人會走來跟我講：『你知唔知你老竇害死好多人，開賭的，累幾多人跳樓』等說話。」

超儀漸漸習慣被人辱罵，不在乎人家的惡評：「我已經將這些當耳邊風，只覺好乏味，又是說這些。」

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