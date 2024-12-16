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飲食情報｜日本山牛第二分店元朗開業　大炭火燒牛小排燒肉丼$40起

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

日本過江龍，「山牛 Yakiniku Yamagyu」首間慈雲山店於本年四月開幕，成功進駐香港，相隔八個月，第二間香港分店將已於元朗開業，進一步拓展品牌的市場覆蓋。

全新分店座落於形點二期，不僅標誌著「山牛 Yakiniku Yamagyu」的擴張，再為港人提供優質極致的傳統炭火烤肉體驗和獨特的日本地道炭烤燒肉丼飯。

炭火燒牛小排燒肉丼

除牛肉丼外，「山牛 Yakiniku Yamagyu」新增雞肉和豚肉丼，其中包括炭火燒北海道豚丼。

熱門招牌菜式大炭火燒牛小排燒肉丼， 選用上等牛小排，經過炭火燒烤，肉質柔軟，帶有適度的油花，充分體現了燒肉的美味。每一⼝都是對味蕾的極致享受！（中100g $40，大120g$48，特150g $55）

塩葱牛小排燒肉丼

另有麻辣燒肉丼 塩葱牛小排燒、肉丼炭火燒牛、咖哩燒肉丼可選。

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