骨髓移植｜22歲女大生捐骨髓救罹癌男機師　8年後機上重逢極感人

▲ 22歲女大生捐骨髓救罹癌男機師，8年後機上重逢極感人。

十二月十四日，A小姐在探望心臟病發作的母親後，筋疲力盡地登上回家的航班。她坐在座位裏，拿出電腦，爭取時間處理因請假而放下的工作。

等候起飛之際，客艙傳來廣播。

「各位先生女士，我是大衞，你們的飛機師。八年前，我被診斷患有骨髓性白血病，但幸運地獲得骨髓移植的機會，而我的捐贈者正在本航班上。」

當A小姐聽到大衞這個名字，她抬頭環顧四周。這時，一位穿着機師制服的男士興奮地走向經濟艙，他面上掛着非常燦爛的笑容，熱情地張開雙手，快步走向A小姐，把她緊緊地摟在懷中。客艙中掌聲雷動，歡呼聲此起彼落。

最新影片：

八年前，飛機師大衞因嚴重頭痛和出現流感徵狀，前往急診室求醫，被診斷患有白血病。醫生告訴他，除非進行骨髓移植，否則他將無法存活。

在一個名為「Be the Match」的計劃，醫生為大衞找到骨髓匹配對象，就是二十二歲的大學生A小姐。A小姐知道能夠成功配對骨髓的機會微乎其微，二話不說，她馬上答應捐出骨髓，幫助這位爸爸機師。

從那時起，大衞和A小姐一直保持聯繫。為表謝意，大衞把這位救命恩人添加到他的航空福利，讓她享受免費機票。早前，當大衞發現二人的航班湊巧在相若時段在同一機場，他決定站在飛機上，公開多謝A小姐讓他得到重生的機會，令他可以再次在職場上肯定自己，繼續為市民服務。

八年前的今天，大衞正在醫院接受高劑量化療。

這是一個創造奇迹的時代。如果每一個人都能夠樂意給別人帶來希望和快樂，世上將會充滿更多奇迹和歡樂。

全文刊於《經濟日報》，原題為「無你，就唔會有我」