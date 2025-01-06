  • 21°C
香港時間：202516日 (一) 13:53

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

骨髓移植｜22歲女大生捐骨髓救罹癌男機師　8年後機上重逢極感人

醫健人物

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

22歲女大生捐骨髓救罹癌男機師，8年後機上重逢極感人。

十二月十四日，A小姐在探望心臟病發作的母親後，筋疲力盡地登上回家的航班。她坐在座位裏，拿出電腦，爭取時間處理因請假而放下的工作。

等候起飛之際，客艙傳來廣播。

「各位先生女士，我是大衞，你們的飛機師。八年前，我被診斷患有骨髓性白血病，但幸運地獲得骨髓移植的機會，而我的捐贈者正在本航班上。」

當A小姐聽到大衞這個名字，她抬頭環顧四周。這時，一位穿着機師制服的男士興奮地走向經濟艙，他面上掛着非常燦爛的笑容，熱情地張開雙手，快步走向A小姐，把她緊緊地摟在懷中。客艙中掌聲雷動，歡呼聲此起彼落。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱打邊爐必備涼茶竟比汽水更高糖？　營養師拆解「ZERO」代糖致肥危機

八年前，飛機師大衞因嚴重頭痛和出現流感徵狀，前往急診室求醫，被診斷患有白血病。醫生告訴他，除非進行骨髓移植，否則他將無法存活。

在一個名為「Be the Match」的計劃，醫生為大衞找到骨髓匹配對象，就是二十二歲的大學生A小姐。A小姐知道能夠成功配對骨髓的機會微乎其微，二話不說，她馬上答應捐出骨髓，幫助這位爸爸機師。

從那時起，大衞和A小姐一直保持聯繫。為表謝意，大衞把這位救命恩人添加到他的航空福利，讓她享受免費機票。早前，當大衞發現二人的航班湊巧在相若時段在同一機場，他決定站在飛機上，公開多謝A小姐讓他得到重生的機會，令他可以再次在職場上肯定自己，繼續為市民服務。

八年前的今天，大衞正在醫院接受高劑量化療。

這是一個創造奇迹的時代。如果每一個人都能夠樂意給別人帶來希望和快樂，世上將會充滿更多奇迹和歡樂。

全文刊於《經濟日報》，原題為「無你，就唔會有我

撰文 : 曾智華

健康問題 癌症 心臟病 正能量 頭痛 流感 化療 醫生 機場 航空

最高瀏覽

2元乘車優惠｜長者兼職巴士司機指「2蚊遊車河」難控制　倡限乘搭次數
2元乘車優惠｜長者兼職巴士司機指「2蚊遊車河」難控制　倡限乘搭次數
急症室最長等候時間（01月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月06日 時間12:05）
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
甲流肆虐｜內地流感大爆發　逾99%患者染甲型流感　瘋搶「神藥」一盒炒至$300【附病徵+預防方法】
foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100
foodpanda優惠碼2025｜1月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/14間餐廳訂滿$200減$100
最強繼母︱39歲TVB女星湊大繼子視如己出　兒子18歲長大成人感觸：靠你自己繼續闖關
最強繼母︱39歲TVB女星湊大繼子視如己出　兒子18歲長大成人感觸：靠你自己繼續闖關