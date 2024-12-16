  • 18°C
香港時間：20241216日 (一) 15:14

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

機票優惠｜香港國際機場送澳洲/日本來回機票　購物低至85折享雙倍獎賞積分

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

香港國際機場送澳洲、日本來回機票，購物低至85折享雙倍獎賞積分。

【免費機票/日本機票/東京/大阪/澳洲機票/香港國際機場/機票優惠/親子遊】聖誕節就到，香港國際機場推出「聖誕購物賞」活動，送出日本及澳洲來回機票，推廣期內更可享雙倍積分回贈，即睇詳情！

最新影片：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜石修新抱林佑蔚為囡囡自訂N班課程　童年受虐一度抗拒生育：世界愈來愈複雜

機票優惠｜香港國際機場送日本澳洲機票

香港國際機場現推出「聖誕購物賞」，由即日起至2025年1月5日，「HKairport Rewards」會員於機場商店及HKairportShop.com機場網上商店消費每滿$10,000，即送日本來回機票一套，可選擇從香港、東京或大阪出發；消費每滿$15,000即送澳洲機票，可選從香港、悉尼或墨爾本出發。

8條航線涵蓋東京/大阪/悉尼/墨爾本

每位會員可換領最多2套來回機票，並有8個不同航線供選擇，詳情如下：

1香港 （HKG） > 東京 （NRT） > 香港 （HKG）
2東京 （NRT） > 香港 （HKG） > 東京 （NRT）
3香港 （HKG） > 大阪 （KIX） > 香港 （HKG）
4大阪 （KIX） > 香港 （HKG） > 大阪 （KIX）
5香港 （HKG） > 悉尼 （SYD） > 香港 （HKG）
6悉尼 （SYD） > 香港 （HKG） > 悉尼 （SYD）
7香港 （HKG） > 墨爾本 （MEL） > 香港 （HKG）
8墨爾本 （MEL） > 香港 （HKG） > 墨爾本 （MEL）
點擊圖片放大

機票優惠｜雙倍獎賞積分相當8%回贈

推廣期內消費可享雙倍獎賞積分，即港幣$1可獲取2積分，相當於高達8%的回贈。每累積50積分即可兌換$1的HKIA Dollar，可於機場超過100家參與商戶及餐廳使用。

另外，由即日起至2025年1月5日，於HKairportShop.com機場網上商店購物即享限時優惠，消費滿$5,500，可享85折；滿$3,500，可享9折；滿$1,500，可享95折。

機票優惠｜香港國際機場「聖誕購物賞」詳情

活動日期即日起至2025年1月5日
消費滿$10,000至$14,999日本來回機票1套
消費滿$15,000至$19,999日本來回機票1套

澳洲來回機票1套
消費滿$20,000至$24,999日本來回機票2套

澳洲來回機票1套
消費滿$25,000至$29,999日本來回機票2套

日本來回機票1套+澳洲來回機票1套
消費滿$30,000或以上日本來回機票2套

澳洲來回機票2套

日本來回機票1套+澳洲來回機票1套
登記連結香港國際機場網站

同場加映：前空姐爆7大航空秘聞

點擊圖片放大
+10
+9

更多旅遊相關報道：

著數優惠｜yuu聖誕換賞抽獎贏來回機票 綁定信用卡兌換電影禮券

日本機票優惠｜HK Express日本飛行套票優惠　2套來回機票$1600起包20kg行李

日本旅遊｜大灣區航空仙台首航直擊　深入山形縣《千與千尋》雪景

日本旅遊｜直擊國泰爾雅商務艙飛東京　賞漫天金黃銀杏 夜探秋楓　

親子旅遊｜搭飛機排隊去廁所超危險　資深空少揭3大原因+最安全等候位置

遊日注意｜女子遊日帶8盒甜品上機被攔　原來呢類手信不可放隨身行李：超多人中伏

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜觀塘50年老字號英發茶冰廳12.31結業　必食菠蘿包蛋撻【附地址】
今日 11:34
結業潮｜觀塘50年老字號英發茶冰廳12.31結業　必食菠蘿包蛋撻【附地址】
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
15:00 2024/12/14
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
銀包風水｜Bob林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光　風水師教銀包勿放這3物影響財運
18:39 2024/12/12
銀包風水｜Bob林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光　風水師教銀包勿放這3物影響財運
行李箱優惠｜空姐最愛Delsey Paris行李箱　減價低至41折最平$544入手【附專家教保養貼士】
19:28 2024/12/11
行李箱優惠｜空姐最愛Delsey Paris行李箱　減價低至41折最平$544入手【附專家教保養貼士】
行李箱推薦｜消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱　MUJI評分更勝名牌RIMOWA
18:40 2024/12/10
行李箱推薦｜消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱　MUJI評分更勝名牌RIMOWA
執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？　空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢
19:10 2024/12/06
執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？　空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢

你可能感興趣

結業潮｜觀塘50年老字號英發茶冰廳12.31結業　必食菠蘿包蛋撻【附地址】
今日 11:34
結業潮｜觀塘50年老字號英發茶冰廳12.31結業　必食菠蘿包蛋撻【附地址】
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
15:00 2024/12/14
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
銀包風水｜Bob林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光　風水師教銀包勿放這3物影響財運
18:39 2024/12/12
銀包風水｜Bob林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光　風水師教銀包勿放這3物影響財運
機票 著數優惠 機場

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間12:05）
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
捉賊男子｜藍牙耳機遺失2年再現踪跡　港男按定位等「賊」一整夜
捉賊男子｜藍牙耳機遺失2年再現踪跡　港男按定位等「賊」一整夜
勿錯過治療兒童哮喘最佳時機 醫生提醒：小心影響小孩發育
勿錯過治療兒童哮喘最佳時機 醫生提醒：小心影響小孩發育
偷熊貓｜觀塘自由空間兩隻熊貓裝飾被盜　警拘37歲女子
偷熊貓｜觀塘自由空間兩隻熊貓裝飾被盜　警拘37歲女子