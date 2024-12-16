機票優惠｜香港國際機場送澳洲/日本來回機票　購物低至85折享雙倍獎賞積分

▲ 香港國際機場送澳洲、日本來回機票，購物低至85折享雙倍獎賞積分。

【免費機票/日本機票/東京/大阪/澳洲機票/香港國際機場/機票優惠/親子遊】聖誕節就到，香港國際機場推出「聖誕購物賞」活動，送出日本及澳洲來回機票，推廣期內更可享雙倍積分回贈，即睇詳情！

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機票優惠｜香港國際機場送日本澳洲機票

香港國際機場現推出「聖誕購物賞」，由即日起至2025年1月5日，「HKairport Rewards」會員於機場商店及HKairportShop.com機場網上商店消費每滿$10,000，即送日本來回機票一套，可選擇從香港、東京或大阪出發；消費每滿$15,000即送澳洲機票，可選從香港、悉尼或墨爾本出發。

8條航線涵蓋東京/大阪/悉尼/墨爾本

每位會員可換領最多2套來回機票，並有8個不同航線供選擇，詳情如下：

1 香港 （HKG） > 東京 （NRT） > 香港 （HKG） 2 東京 （NRT） > 香港 （HKG） > 東京 （NRT） 3 香港 （HKG） > 大阪 （KIX） > 香港 （HKG） 4 大阪 （KIX） > 香港 （HKG） > 大阪 （KIX） 5 香港 （HKG） > 悉尼 （SYD） > 香港 （HKG） 6 悉尼 （SYD） > 香港 （HKG） > 悉尼 （SYD） 7 香港 （HKG） > 墨爾本 （MEL） > 香港 （HKG） 8 墨爾本 （MEL） > 香港 （HKG） > 墨爾本 （MEL）

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機票優惠｜雙倍獎賞積分相當8%回贈

推廣期內消費可享雙倍獎賞積分，即港幣$1可獲取2積分，相當於高達8%的回贈。每累積50積分即可兌換$1的HKIA Dollar，可於機場超過100家參與商戶及餐廳使用。

另外，由即日起至2025年1月5日，於HKairportShop.com機場網上商店購物即享限時優惠，消費滿$5,500，可享85折；滿$3,500，可享9折；滿$1,500，可享95折。

機票優惠｜香港國際機場「聖誕購物賞」詳情

活動日期 即日起至2025年1月5日 消費滿$10,000至$14,999 日本來回機票1套 消費滿$15,000至$19,999 日本來回機票1套

或

澳洲來回機票1套 消費滿$20,000至$24,999 日本來回機票2套

或

澳洲來回機票1套 消費滿$25,000至$29,999 日本來回機票2套

或

日本來回機票1套+澳洲來回機票1套 消費滿$30,000或以上 日本來回機票2套

或

澳洲來回機票2套

或

日本來回機票1套+澳洲來回機票1套 登記連結 【香港國際機場網站】

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