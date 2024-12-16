學海無涯︱前女團成員1年狂考6張證書　透露母親患肝癌憂復發

▲ 前女團HotCha成員黎美言在1年內狂考6張證書。

【HotCha / 黎美言 / 女團】現年37歲的前HotCha成員黎美言（Winkie）早年由藝人轉型，先後成立拳擊舞蹈學校及娛樂公司。2024年將完結，她也為今年的自己作總結。

黎美言上載數張照片，當中都是她積極上課進修，當中一張她更戴住「四方帽」，雙手捧住證書。她首先寫道：

終！於！完！成！

維持咗成一整年 嘅多方位進修計劃

我考多咗好多個牌照 同埋今年讀咗好多書 考咗好多試 今年真係堅毅嘅⋯⋯好辛苦

但係值得嘅

我今年37歲 讀書係我踏入40歲前送俾自己嘅禮物

就係「增值自己」 永遠保持歸零學習嘅心態 一直向前進

真係深深認識我嘅朋友，知道我係一個好有目標嘅女仔、好有夢想嘅女仔（sorry已經係女人了） 我永遠唔會停步，亦唔會理身邊嘅聲音阻撓

我只會望住標桿向前跑

有機會再同大家分享，我最大嘅夢想係什麼⋯⋯

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學海無涯︱媽媽不幸患肝癌

然後，她講今年遇上不愉快事情，包括媽媽患上肝癌，寫道：

今年唔容易過 年頭開始我最愛嘅寶貝狗狗女兒生病

佢已經14歲 關節非常唔好 飲食及行動都需要長時間悉心照顧

眼見佢辛苦都好心痛

媽媽今年患了肝cancer一期 雖然第一次手術已經成功

但係仍然有返發機會 需要keep住複診

我Fitness公司經歷移民潮 終於到我 多年支持嘅客戶 因為子女讀書他們要移民 我嘅生意業績多年一向非常好，今年重創傷

需要交租，需要營運 要不斷諗方法求存

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學海無涯︱未因此被打沉

幸好，黎美言十分堅強樂觀，並沒有因此感到心灰意冷，稱：

但係我沒有灰心、心境決定境界

我決定發悲憤為動力去讀書📚！

保持正面 因為我知道每個人喺社會都唔容易過

我這些經歷實在小事，一則

仍然有手有腳行得走得，有飯食，實在已經感謝天父 感恩💞🫶🏻🙏 今年的突破：（對未來的籌備）

伸展及運動治療師

健康管理師認證

恒生大學頒發可攜式光療師證書 （了解細胞修復）

正向心理學導師課程

萬通保險理財及投資策劃顧問

Online Marketing 數據培訓課程 這個全部是我今年的成果 我全部順利畢業完成

係時候真係休息一下

12月可以同朋友drink 下

出年再努力 #希望我的行動力也成為你的一份動力 #鼓勵你地我哋一齊加油

#肯努力一定仲有機會

#一定要保持正面樂觀

#黎美言

#winkielaimeiyin

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