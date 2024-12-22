的士司機｜的士司機疑嫌路程近　以不識路為由拒絕載客

▲ 的士司機疑嫌路程近，以不識路為由拒絕載客。

雖現時實施的士記分制，對的士司機的拒載行為有嚴厲處罰，惟的士拒絕載客的現象時有發生。

近日，有的士司機在Facebook「的士司機資訊網 Taxi」群組發文，指前方的士司機以不識乘客所述目的地為由拒載，乘客遂乘坐樓主的士，他指責前車司機「要我幫你執手尾？你係唔係有病呀？」。

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的士司機｜不知如何前往銀禧花園

據樓主描述，他駕駛的士途徑沙田碩門邨時，前方有的士司機向乘客表示不懂應如何前往銀禧花園，隨後，乘客便轉乘樓主之的士，這令其十分不滿，遂質問道，「你X話銀禧花園唔識去？仲要我幫你執手尾？你係唔係有病呀？」，又揶揄稱「你擺碩門邨預咗食雞腳㗎啦，祝你近日開工收工鋪鋪29蚊呀」。

據地圖顯示，由沙田碩門邨往銀禧花園路程的最短行駛路線約3.6公里，車資約為45元。樓主表示，因當時大埔廣福道有乘客，接載該名被拒載乘客「算順路」，並未落車與前車司機理論，但仍不滿，指「擺得沙田如果想出城就撳apps啦」。

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的士司機｜網民：唔識路轉行啦

此事引起熱議，不少人猜測前車的士司稱不認路只是藉口，實為嫌乘客前往之目的地距離近而拒載，「扮唔識去」、「借用唔識路就趕客落車」、「隔離街唔識去，反而50公里外就識去」、「通常唔想去就話唔識路，當嗰客話帶路，就話要交更」、「的士司機太近、機場、學生、老人家全部不載」。

網民認為的士司機行為「影衰個行業」，是「害群之馬」，更有人直斥司機「今時今日仲有地方唔識去，轉行啦」、「唔識就唔好做的士佬！呃飯食」、「建議唔識用地圖重考拍照」；有網民指樓主可以提醒乘客投訴，樓主則表示「叫咗，不過好多諗住唔想多事」。

的士司機｜的士記分制：拒載記10分

今年9月22日實施的士記分制，據規定，故意拒絕或忽略接受租用之司機，將會被記10分；司機將收到一份強制修習的士服務改進課程通知，並須在指定限期內自費修習以及完成有關課程，若無合理辯解而沒有遵從有關要求即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁一個月，完成有關課程並通過考試後，該司機可從先前被記分數總數中減除三分。

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