著數優惠｜湊湊火鍋聖誕限定盛宴推折扣　2人餐優惠價$798

「湊湊火鍋‧茶憩」即日至2025年1月25日，推出奢華聖誕聖誕限定美饌，集結顏值及口感。

聖誕盛宴包括「肉肉聖誕樹」、「火焰清酒和牛」、「聖誕限定鮮活海鮮拼盤」；並特別推出冬日暖心之選「竹笙蟹粉魚湯鍋」和全新升級招牌「紅顏竹笙花膠雞鍋

底鍋底」。

竹笙蟹粉魚湯鍋採用西班牙伊比利亞純種豚骨與黃海野生黃魚骨為基底，加入14種精選蔬果，經過 8 小時慢火熬製，精煉出濃郁高湯。湯底選用陽澄湖4兩大閘蟹，蟹黃、蟹肉與蟹油完美融合成高達 80%的蟹膏，散發濃厚蟹香。

另外推出兩款聖誕拼盤，分別為「聖誕金鑽海鮮拼盤」及「聖誕華麗海鮮拼盤」。匯集極致海洋鮮味，前者包括每日鮮活原隻帶子、基蝦、乳生蠔、南非鮑魚及白鱔片；後者提供 7 款時令鮮活海鮮，拼盤海產包羅萬有。

節日2人餐優惠價$798（原價$1,248）、多人享用包廂歡聚套餐優惠價$2,988（原價$3,111）。

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