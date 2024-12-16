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安樂死｜70歲後各自盤算如何離開世界　曾智華：個個轉軚支持安樂死

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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曾智華談安樂死。（資料圖片）

一文激起千重浪！

周二我肥碌在《經濟通》出咗篇文，標題為--個個轉軚支持安樂死。

內容提及自己五十年前一大班同學及老友，在講到生與死時，多會覺得人生無限美好，也因每人身體狀況、宗教信仰及傳統思想，故對「安樂死」這話題，頗多不同看法。

不過，五十年後，各有不同專業經歷，不少更做過／做緊苦不堪言的照顧者，自然發覺，唔俾人「安樂死」，（台灣叫「善終權」，更到肉！）實在太荒謬冷血！

加上，大家已七十歲，當然各自盤算如何離開世界。

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只要曾在護老院工作過，或有親人住上三五年，要出出入入目睹「地獄」一樣情况者，誰會願意自己被綁插喉而無法自主？（抝都嘥氣！）

故此，一定會支持「安樂死」，絕不會再講埋啲不着邊際的風涼話。

文章一出，收到大量回應，也是九成半支持，有企業家更構思將其變為香港的一個可持久發展的產業，只要有律師及醫生證明，即可按病人意願進行「安樂死」。

更前衞的，原來我肥碌個別老友，更已有整套安排。

當中L教授方法最合我心意：「碌Sir，我已做晒充足research，一旦身體患上無法逆轉絕症而仍清醒，會立即計清有幾多資產，用盡來買單程頭等機票飛瑞士，人生最後一程，幾大要舒舒服服！若精神仍可以，先住幾日當地最靚酒店，然後帶着快快樂樂無憾心情到安樂死中心過最後時光。」

人同此心，再多講無謂理論，實在多餘。

全文刊於《經濟日報》，原題為「我要開開心心去瑞士

撰文 : 曾智華

健康問題 安樂死 生死教育 正能量 曾智華 網絡熱話 醫生 瑞士 香港

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