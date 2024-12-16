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麥當勞｜McGriddles楓糖班戟漢堡回歸　12.17起早餐時段供應/日本人氣歌手ano代言

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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麥當勞McGriddles明日起（12月17日）限定回歸！

早前在香港掀起一番熱潮的日本超人氣楓糖班戟漢堡系列McGriddles，將於明日（17日）回歸香港麥當勞！今次更邀請到日本新生代人氣歌手ano拍攝宣傳片！

麥當勞McGriddles｜McGriddles系列明日早餐時段回歸

McGriddles系列將於明日（12月17日起）的早餐時段期間限定回歸，各位可於凌晨4點至上午11時透過麥當勞App，或親臨全線麥當勞餐廳櫃檯及自助點餐機直接選購。McGriddles系列共有2款分別是楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），套餐優惠價分別為$36.5起及$35，滿足大家不同口味！

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麥當勞McGriddles｜邀請日本人氣歌手ano 拍攝香港宣傳片

香港麥當勞今次更首次邀請曾與日本麥當勞合作的日本新生代人氣歌手ano，為McGriddles拍攝香港宣傳片，影片中，ano以紅黃色服飾造型登場，非常親切！

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