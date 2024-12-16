無人機外賣︱Keeta疑聘請無人機地勤　沙田開工日做7小時月薪呢個數

▲ Keeta疑聘請無人機地勤，於沙田工作，日做7小時，月薪收呢個數。

【美團/無人機/求職/招聘/無人機送外賣】美團早前在深圳福田口岸，開通內地首條口岸的無人機配送航線，主要服務港深之間的使用者需求，有消息指外賣平台Keeta在本港招聘無人機地勤，工作地點位於沙田，日做7小時，學歷要求是中三，如果以學歷來算，薪金算不錯！

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近年「低空經濟」成為熱話，香港鄰近的深圳已經率先試行無人機送外賣，而今年10月更已經開通了福田口岸航線，港人可以使用香港手機號碼下單體驗。有傳美團旗下外賣平台Keeta的無人機將會進軍香港科學園，日前就有網站登出招聘廣告，招聘兩名無人機地勤，工作地點分別是位於科學園（白石角長廊）起飛位置、及馬鞍山長廊降落位置。

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不過，日前該招聘廣告被刪除，而在同一個招聘網站出現另一個招聘廣告，職位同為「無人機地勤」，公司為香港邦芒服務外包有限公司，工作地點亦更改為沙田。

招聘廣告列出6項工作內容介紹，包括管理電池使用、「規範充放電記錄」、及完成上級交辦的臨時性任務等。入職要求方面，招聘廣告列出4項工作要求，其中包括要求應徵者有機械硬體操作基礎、接受戶外工作、及有無人機工作經驗優先。

即睇人工及招聘條件:

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