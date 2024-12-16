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北上睇牙｜曾智華談北上3大熱門消費項目　香港整牙開價28萬深圳只需6萬人仔

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

曾智華談港人北上3大熱門消費項目。

潮流沒法擋，縱然好多人仍對內地一切有這樣那樣的懷疑，但有幾樣嘢，試過的，絕大部分話——碌Sir，真係返唔到轉頭嘞。

食新鮮走地雞及即劏汕頭牛，當然唔使講，你睇人人湧上大灣區及汕頭就知。

其次，有中港牌的，更一切汽車服務，尤其美容，一定返內地。

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歌星A經常遊走各省各市，唱到邊「美」到邊，即去到邊個場都好，必將車由頭到尾扮靚靚一次。在港幾千蚊的服務，內地次次千幾，食完餐飯足浴後，全架車已變新！

第三，配眼鏡。行內皆知，如今你在香港配眼鏡，個框好多都內地做。而接咗你生意磨鏡片，也是運回內地。如此，為乜唔自己去？老友M喜歡不時換潮鏡，有空就早上過羅湖，選好框，再去歎茶按個摩，在同一商場內全部搞掂，款多又快捷，慳兩千！

先旨聲明，除食之外，整車及配眼鏡，我肥碌全未試過，但知道上述老友絕非純貪平而會放棄質素一類人，所以提出下。

另一種服務，更是沒法擋，乃整牙！雖則間中聽見人話——千祈咪試！但講的，全未試過，純道聽塗說乜乜物物「恐怖經歷」。

但小弟則真真正正有幾位在港略具名氣老友，話「無得頂」。深圳的牙科發展一日千里，有些集團由儀器到服務到技術，診症室氣氛更彈離香港三班。

昨日撞見斯文K，K姐兩個月前不小心一仆，三隻門牙飛脫。香港醫生開價二十八萬做修復手術。佢經朋友介紹上深圳，做完靚過以前，六萬人仔，滿意到四圍推介。講明，我未試過，但見證老友真人試過！

全文刊於《經濟日報》，原題為「仆崩牙？上深圳！

撰文 : 曾智華

牙醫 醫生 健康問題 汕頭 大灣區 消費資訊 深圳

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