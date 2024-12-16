  • 18°C
香港時間：20241216日 (一) 15:14

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天氣預報｜未來兩日輕微回暖　冬至前夕北區低見9度

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

未來一兩日本港地區日間氣溫回升，冬至前後最低氣溫再次跌至約14度。（彭大偉攝）

受乾燥東北季候風持續影響，未來一兩日本港地區天晴乾燥，吹和緩東北風。廣東沿岸地區早上天氣持續清涼，而內陸地區寒冷，日夜溫差較大。正午時分，本港各區的相對濕度普遍維持在百分之40或以下，日間天晴乾燥。

點擊圖片放大
+3
+2

天氣預報｜未來數日日間氣溫回升　冬至前夕北區低見9度

天文台預料，明日（17日）及周三（18日）均天晴，早上清涼，日間非常乾燥，介乎16至21度，相對濕度最低35%。季候風會在本周後期至下周初影響華南，該區氣溫將會稍為下降。周四起連續4日，最低溫度會再次跌至只有14度。冬至前夕（20日）北區更低見9度。

天氣預報｜平安夜及聖誕節最低氣溫約15度　早上仍乾燥清涼

根據天文台未來9天天氣預報，周四（19日）起至下周日（22日) 早上相當清涼，持續14至19度。至於下周二平安夜（24日）及聖誕節（25日），早上仍乾燥清涼，氣温則稍回升至15至20度。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

天氣 颱風 冬至 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間12:05）
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
捉賊男子｜藍牙耳機遺失2年再現踪跡　港男按定位等「賊」一整夜
捉賊男子｜藍牙耳機遺失2年再現踪跡　港男按定位等「賊」一整夜
勿錯過治療兒童哮喘最佳時機 醫生提醒：小心影響小孩發育
勿錯過治療兒童哮喘最佳時機 醫生提醒：小心影響小孩發育
偷熊貓｜觀塘自由空間兩隻熊貓裝飾被盜　警拘37歲女子
偷熊貓｜觀塘自由空間兩隻熊貓裝飾被盜　警拘37歲女子