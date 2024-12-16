天氣預報｜未來兩日輕微回暖　冬至前夕北區低見9度

▲ 未來一兩日本港地區日間氣溫回升，冬至前後最低氣溫再次跌至約14度。（彭大偉攝）

受乾燥東北季候風持續影響，未來一兩日本港地區天晴乾燥，吹和緩東北風。廣東沿岸地區早上天氣持續清涼，而內陸地區寒冷，日夜溫差較大。正午時分，本港各區的相對濕度普遍維持在百分之40或以下，日間天晴乾燥。

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天氣預報｜未來數日日間氣溫回升 冬至前夕北區低見9度

天文台預料，明日（17日）及周三（18日）均天晴，早上清涼，日間非常乾燥，介乎16至21度，相對濕度最低35%。季候風會在本周後期至下周初影響華南，該區氣溫將會稍為下降。周四起連續4日，最低溫度會再次跌至只有14度。冬至前夕（20日）北區更低見9度。

天氣預報｜平安夜及聖誕節最低氣溫約15度 早上仍乾燥清涼

根據天文台未來9天天氣預報，周四（19日）起至下周日（22日) 早上相當清涼，持續14至19度。至於下周二平安夜（24日）及聖誕節（25日），早上仍乾燥清涼，氣温則稍回升至15至20度。

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