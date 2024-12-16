寫滿愛愛滿瀉︱家庭幸福感下降學童情緒病日增　社工：家人陪伴是特效藥

▲ 資深社工丁學勤姑娘，見到學童的情緒病日漸嚴重，呼籲家人多點陪伴和體諒。

《精神健康問題的「特效藥」》

「婆婆，把首飾給我，讓我為你一家人祈福吧！」

「我們一家人都很幸福。」

談及「家庭幸福」，總想起兒時的一段政府宣傳廣告……騙徒會利用「家人入院」、「祈福保平安」等借口騙取金錢。每當聽到「家人生病」、「有急事」，家人都會非常著急。「家庭健康」與「家庭幸福」息息相關，香港家庭福利會於2024年進行的「香港家庭幸福指數」研究顯示，「家庭健康」在近幾年有顯著下跌的趨勢，這也影響家庭的幸福感。

健康是一家人的事，有好的健康，家庭就幸福了。筆者是一名學校社工，留意到近年越來越多青年人有精神健康的問題。憂鬱症的學生因情緒處於低水平，長期缺課讓成績未能跟上進度，家人對孩子的未來感到憂慮。焦慮症的學生每當考試週，便擔心第二天的發揮，久久未能入睡，母親每晚陪伴在則沒睡好。鬱燥症的學生遇到不合自己想法的事情便找家人發洩，整個家庭都看著他的臉色行事。思覺失調的學生經常懷疑同學在他背後說三道四，結果家人經常要聯絡學校老師協助處理孩子與同學的相處……青年人遇上情緒病，除了自身感到困惑，家人的情緒也必然受到影響。

遇上精神健康問題，筆者認為給予青年人最好的「特效藥」是家人義無反顧的陪伴和體諒。面對精神疾病，大部分青年人都會感到徬徨無助。他們的情緒爆發和身體反應很多時候是不能自控的。如家人在此時候讓孩子知道「萬大事有我在」、「我陪你一同處理」，想必能支撐患有精神健康問題的青年人更有動力面對當前困難。

能夠達到固本培元的「良藥」，則是家長本身。家長陪伴孩子面對精神健康問題，實在是身心俱疲。曾遇見過多少家長因處理子女的情緒問題，結果自己的情緒也出現毛病。另一方面，從筆者的前線輔導經驗，孩子的情緒問題往往與家長的精神狀態有關。筆者經常提醒家長要愛錫自己、保重自己，才能夠有心有力與孩子同行。

近年，社會常提倡「Me Time」，意思是給予自己的私人時間，讓心情可以得以放鬆、叉叉電，再迎接新挑戰。願家長們能夠先關注自己的需要，再去關顧你的孩子，讓彼此都活得更自在更幸福。

欄名：寫滿愛愛滿瀉

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