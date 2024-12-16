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偶遇子華｜莫樹錦醫院偶遇黃子華　憶45年前初識場面見證成功辛酸

醫健人物

發布時間： 1 小時前

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黃子華（中）主演的電影《破．地獄》票房大賣。（攝影：傅承嘉）

「你瘦了，兄弟」，不是恭維而是真心話。上次見他這麼瘦，已是四十五年前。

醫院偶遇子華，醫生當然在上班，護士告知子華到來打流感針。下星期，他跟劉嘉玲合作的《香港式離婚》舞台劇即將開纙，一連五十多場。若他不幸病倒便可能遭即時群起叫「回水」（以往子華棟篤笑的慣常口號）。

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這「偶遇」勾起了四十五年前的「偶遇」，地點是University of Alberta（阿爾伯塔省省立大學）的學生聚腳站HUB Mall，不少中國留學生住在這裏也食在這裏，介紹人是Ken Lam，他說：「這是Dayo，香港教會朋友。這是Tony，Pre-medicine同學。」那天便是四十五年友誼的開始。至於Ken Lam已失去聯絡，相信他仍留在愛德蒙頓。

這四十五年前偶遇到今天在醫院流感針偶遇，十九歲黃毛小子仍是那麼瘦，卻已躋身成為香港最賣座明星之一，《毒舌大狀》後再來一套《破．地獄》，搞到觀眾又笑又喊，消掉不少紙巾極不環保。

見證到子華成功，但更見證他背後的努力和辛酸。當年回港參加香港話劇團，只得月薪幾千元，連小房間也租不上，也曾在娛樂界打滾多年，卻找不到方向和支持。好友Philip在我們的Chat Group說得好：「當年的周潤發，今天的黃子華，當天在台上的笑話此刻竟成事實。成功背後的血汗只有自己才明白，作為多年好友，心中也只懂一二。」

子華，祝演出成功，為你的精采感到驕傲，更為我們「偶遇」恩感福澤。

全文刊於《經濟日報》，原題為「偶遇子華

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

流感 莫樹錦 黃子華 網絡熱話 舞台劇 周潤發

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