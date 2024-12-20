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保溫壺｜用錯保溫杯隨時中毒2類飲品絕不能裝！　消委會拆解不鏽鋼安全編碼

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 19 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【保溫杯／保溫壺／重金屬／中毒／飲品】氣溫開始轉冷，想熱飲取暖少不了使用保溫壺。但原來購買、使用保溫壺都有不少需要注意的地方，一有不慎恐會導致腸胃不適，甚至可能會誘發中毒危機！

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早前有台灣報道曾指，大部分市售保溫壺都以不鏽鋼或塑膠製，但用料必然存在差異，一旦選錯用料等級就有機會喝下有毒物質，嚴重可損害腦神經。本港消委會就曾指出，不銹鋼煮食用具或會顯示3位數字，如200、300及400等，是為美國鋼鐵學會的分類法，能標示不銹鋼中鉻、鎳及錳的大約含量。這些元素比例不同會令不銹鋼有不同特性，如：

  • 304不銹鋼又稱18/8或18/10，即內含18%鉻和8%鎳，或18%鉻和10%鎳。這種不銹鋼含鎳量較高，有較佳的耐銹性及耐腐蝕程度，較耐用；
  • 標示316的不銹鋼有更高鎳含量，亦因為加了鉬而提升其耐鹽性，但售價較貴；
  • 標示430不銹鋼又稱18/0，即含18%鉻，但鎳含量則近乎零，耐銹能力較差，主要用於餐具。

消委會參考香港中毒諮詢中心的紀錄，現時並沒因使用不銹鋼廚具而致過敏的個案，但過往曾有人不慎食入金屬碎屑，故不應使用破裂的不銹鋼用具。而消委會亦引述歐洲研究指，不銹鋼在表面破損和被刮花、加熱、或初次時用時會釋出更多鎳、鉻、錳等重金屬，但釋出量均低於歐洲安全標準，可安全使用。

台灣吉田醫療機構副院長曾哲凰受訪指出，工業用等級的不鏽鋼含有較高量的重金屬錳，一旦不鏽鋼生鏽就會釋出錳，而錳同時是一種存在於體內的微量金屬，但一旦過量就有可能造成大腦神經退化。

保溫壺｜購買保溫壺3大必睇關鍵位

台大醫院早前曾分享使用保溫壺的注意事項，建議大家購買時應注意3大方面：

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保溫壺｜購買保溫壺3大必睇關鍵位

  • 外觀是否有損壞：購買時要注意內膽及外屬表面是否光滑，沒有突出、劃傷痕跡。
  • 塑膠配件氣味：塑膠配件假如味道太重，可能代表塑膠用類材質較差，購買要應要注意。
  • 選購容易清洗結構：由於不鏽鋼材質亦有可能生鏽，假如擔心生鏽建議挑選杯、蓋可分解拆開保溫壺，以方便清洗及晾乾。

保溫壺｜2類飲品不宜使用

由於304不銹鋼材質化學結構較為穩定耐用，因此可放置咖啡或茶等熱飲。不過教授亦強調指，兩類飲品不宜在保溫杯存放，一類是酸性飲品，如果汁、碳酸飲料，可能會腐蝕壺內的金屬材質，亦可致氣體釋出，導致飲品噴出；另一類是深色或濃味飲品，如牛奶、茶葉及咖啡等，容易令保護壺內膽殘留顏色和氣味，導致經常用力刷洗、破壞保溫壺材質，令有毒物質釋出。對健康造成威脅之餘，亦可能影響保溫功能。

保溫壺｜拆解保溫壺保養方法 清洗方法注意1關鍵

教授表示，正確使用保溫壺可有助延長其使用壽命，清洗方面切忌使用鏽刷，可能會損壞材質，建議使用清洗嬰兒奶樽的塑膠長柄刷，洗淨後倒扣風乾即可。1除此之外，部分保溫壺摔過後瓶身已受損，樽口或杯口橡膠可能亦可能在長時間使用後出然損壞或侵蝕，導致外蓋無法鎖緊，此時建議應淘汰更換新的保溫壺。

另外，教授亦呼籲大眾避免將仍有餘溫的飯菜、剩菜冷飯放入保溫壺，由於溫暖環境容易滋生細菌，而剩菜冷飯亦可能受到餐具或口水的污染，恐會令細菌快速增長、有損健康。

保溫壺｜拆解不鋼鋼/塑膠制水壺等級號碼

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保溫壺｜4款消委會高分保溫瓶推介

消委會曾於2005年評測過24款不銹鋼保溫容器，包括10個保溫瓶和14個保溫杯，當中有4款保溫瓶屬於高分選擇：

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保溫壺｜消委會選購不銹鋼用具小貼士

  • 先用中性洗潔精清洗新買的不銹鋼容器，再盛載8成滿熱水重複沖洗，去除可能殘留的污物或機油
  • 建議用陶瓷或玻璃器皿盛載酸性、鹼性、有濃烈食物色素或鹽分高的食物，減少釋出重金屬的風險
  •  切勿用強鹼或強氧化性的家居清潔用品如漂白粉、次氯酸鈉漂白水等清洗或泡浸不銹鋼用品。
  • 切勿用鋼絲刷或百潔布擦拭不銹鋼用品，以免刮花其金屬表面，增加釋出金屬物質的風險
  • 每次用後宜立即清洗，以免食物色素或殘留的食物或油脂積聚。清洗乾淨後，可倒置晾乾或用毛巾擦乾
  • 若不銹鋼用具已出現銹蝕且無法清除，建議立即更換

資料來源：台大醫院消委會

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