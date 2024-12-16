全能媽媽｜蘇永康太太MBA畢業舉家赴英見證　讚品牌高層老婆身兼多職毅力驚人

▲ 蘇永康老婆馮翠珊MBA畢業舉家赴英見證，更讚太太身兼多職毅力驚人。

【蘇永康/馮翠珊/兒子蘇展弘/聖士提反書院附屬小學/MBA】近日，蘇永康太太在社交媒體上分享了多畢業照，原來她剛剛在英國曼徹斯特大學完成工商管理碩士學位課程，實在令人佩服。在現今社會，全能媽媽的確唔易做！

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蘇永康老婆｜感謝家人陪伴與支持

57歲的蘇永康與任職時裝品牌高層太太馮翠珊（Anita）於2014年結婚，並育有7歲兒子蘇展弘（Jazz）。在太太的畢業大日子，蘇永康和兒子Jazz特意飛往英國見證其畢業典禮。當日馮翠珊身穿畢業袍，走上舞台獲頒證書，並分享了她的感受。

馮翠珊表示：「昨天標誌著一個重要的里程碑，我從曼徹斯特大學畢業獲得工商管理碩士學位。當我走過舞台時，我的心充滿了感激，感謝把我帶到這裡的每一步。」她還特別感謝家人的支持：「我了不起的家人，謝謝你來到這裡（尤其是時差），沒有你的愛、支持和鼓勵，我不可能做到這一點。」

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蘇永康老婆｜深感敬佩驚人毅力

蘇永康對妻子的努力深感敬佩，他在社交媒體上寫道：「其實妳能夠完成這個MBA課程感覺好夢幻。多少個晚上當Jazz入睡後，妳才開始上課、溫習、做功課……如果凌晨1:30能返入房是早，3點是正常。兩年下來，妳是媽媽、是人妻、公司總裁也是個學生，妳這份驚人毅力讓我深感敬佩。」他希望孩子能夠從母親的榜樣中學習。

蘇永康老婆｜時尚品牌高層背景

馮翠珊一直是服裝品牌高層亞太區總經理，在時尚品牌Alexander McQueen任職高層逾10年，並於去年轉職至Burberry。她於前年開始遙距修讀曼徹斯特大學（The University of Manchester）工商管理碩士課程，並在今年順利畢業，成為一名優秀的女性領袖。

蘇永康老婆｜家庭培養與教育

蘇永康與馮翠珊對兒子的教育也十分重視。他們最初安排Jazz入讀St. Catherine's國際英文幼稚園，隨後轉讀銅鑼灣維多利亞國際幼稚園，並於去年升讀傳統名校聖士提反書院附屬小學，與多位星二代成為校友，包括鄭中基女兒、周汶錡大子、黎姿女兒、關心妍女兒等成為校友。

聖士提反書院附屬小學，屬私立學校位於赤柱，是全港唯一寄宿小學，小六學生需在校寄宿一年，以培養學生獨立自理能力，並為他們升中或海外留學前作準備。

除了寄宿課程，聖士提反亦重視學生成績、德育、課外活動等，其中該校提供的課外活動達50多項，給予小朋友更多空間發掘才能及探索興趣，並非純粹「死讀書」。

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