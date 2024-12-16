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退伍軍人症｜機師高燒104℉確診退伍軍人症　損失一半聽力被迫提早退休

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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機師高燒104℉確診退伍軍人症。（示意圖）

一位多年前已退休的機長好友到港旅遊，相約他聚舊，發現他兩耳戴上助聽器。

「我在退休前，聽力已出現問題，這亦是迫使我提早退休的原因。」

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事緣他退休前，某次執勤長途航班，抵達酒店時已甚疲憊，於是放鬆心情享受浸浴。浴室瀰漫一片熱氣之際，他無意間抬頭，發現浴室天花竟然滿布霉菌，他大吃一驚，連忙離開浴室。隔天上機執勤，他感到渾身肌肉疼痛，身體有點火灼，卻未發燒。他覺得自己的身體狀況不適合執勤，於是向航空公司申請病假，但臨急找不到替代機長，航班只能取消。衡量各種因素後，吾友決定繼續執勤，由其他三位機師分擔吾友部分工作。

抵埗後，吾友已高燒一○四度，直送醫院治療。高燒持續十天不退，最後發現他患上退伍軍人症，後遺症之一是損失一半聽力。

退伍軍人症是甚麼？翻查資料，這是感染退伍軍人桿菌所引發的上呼吸道疾病。一九七六年，美國退伍軍人協會在美國費城舉行慶祝會議期間，爆發了一場肺炎，因而以此命名。

退伍軍人菌普遍存在於天然及人工水體環境中，例如溫泉、游泳池、飄散在空中的霧氣、水滴、水塔和冷氣空調等。

主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛和肌肉疼痛，潛伏期約為二至十天。在一般情況下，退伍軍人病不會透過人與人的接觸或飲食而傳播。由於後遺症甚多，市民必須提高警覺，避免不幸染病。

許多人旅行時喜歡浸溫泉和享受桑拿浴，此等公共場所的衞生情況必須加以留神。吾友不幸中招，航空前途毁了，猶幸他成功轉行成為一位成功商人。

全文刊於《經濟日報》，原題為「退伍軍人症

撰文 : 藍海寧

健康問題 機師 退伍軍人症 發燒 咳嗽 頭痛

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