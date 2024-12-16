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爸爸｜劉青雲自爆童年反叛曾經逃學　影帝因患肺結核錯失外國求學機會

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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劉青雲主演的電影《爸爸》贏得口碑，早前接受鄭裕玲訪問分享成長經歷。

【劉青雲/爸爸】由劉青雲主演的電影《爸爸》嬴盡口碑兼票房，青雲演活經歷倫常慘劇的父親，早前劉青雲接受鄭裕玲網上節目《The Do Show》訪問，罕有談及童年生活，談及跟爸爸的相處。

Do姐問及傳聞青雲小時候反叛愛逃學，青雲說：「我是有點反叛，亦曾經逃學，又並非憎恨同學，我覺得老師也是普通人，覺得老師的行為不太合理，我經常看到人家的壞處，不知是否好事？首先我要說明我不是個好學生。」

劉青雲於電影《爸爸》演慘情父親。（劇照）

劉青雲童年｜年幼不愛被抱

有指因劉青雲生得醜不獲家人疼愛，爸爸只疼弟弟，因此童年過得孤獨，對此青雲隨即否認：

「爸爸的確很疼錫弟弟，但並非不錫我，我不是好孤獨、沒有父愛的人。我小時候已不喜歡被人抱，親戚來家會想摸口摸臉；細佬就很黏人，所以爸爸會比較多抱他，令人感覺我童年好慘，加上長大後生成這樣子，又演那種戲，好配合啊。」

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劉爸爸是左撇子，不過寫字和揸筷子愛用右手，惟青雲吃飯時多數坐爸爸左邊，Do姐大爆青雲每當做錯事就被爸爸砸頭。青雲續說爸爸任職藍領，媽媽在家從事車衣工作，生活環境普通，並非傳聞中窮到無飯開。

另外，傳聞青雲年少時曾於喪禮上笑，劉青雲則澄清：「不是專登的，的確是年少無知加上反叛，不懂得尊重場合，大家別仿傚，但事實上很好笑，有時會觀察到喃嘸先生一邊打齋、一邊吃花生。總是在嚴肅環境下發生一些自然的事……當家人面對一些好悲傷的事件，大家都好壓抑，突然發現『那個人做甚麼呀？』，就忍不住笑。」

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劉青雲童年｜患肺結核錯失機會

青雲透露15歲那年原本赴加拿大升學，惟最終因病而擱置，他說：「因為我有肺病，我去驗身時發現有結核病，無法離開香港，花了6六個月看醫生。」劉青雲表示不知道病因，其後跟醫生交談下才知道當年肺結核在港很普遍。」

雖然吐血是肺病的徵狀之一，惟青雲卻沒有，他說：「我反而完全沒有病徵，到體檢時才知道，也沒有影響肺功能，放學踢球踢到累才回家，沒有氣喘、沒有咳，更不要說吐血！」

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劉青雲童年｜獲爸爸鼓勵考藝訓班

中學畢業後劉青雲任職寫字樓信差，至於被誤會曾當郵差，只因當年他經常往中環郵局寄信，他解析：「有郵差問我為何不考無綫藝員訓練班，他說周潤發當年也曾在郵局派信，後來我真的問周潤發，他確實曾在中環郵局兼職工作」。

至於何解報考TVB藝訓班，劉青雲說是爸爸建議的，起初爸爸從電視看到招生廣告，青雲笑言曾一度鬧出笑話：「我後來問過爸爸，究竟你是鼓勵我還是弟弟去嘗試訓練班？當然他真的是對我說。」

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