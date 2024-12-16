性罪行查核｜性罪行定罪紀錄查核機制今起擴大至涵蓋準自僱人士　申請人可透過網上平台遞交申請

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政府今日（16日）起擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍至準自僱人士，合資格申請人可透過全新的網上平台遞交申請及預約到指定六間24小時運作的警署提交指紋。

發言人指，準自僱人士包括但不限於私人導師、音樂老師、運動教練、提供上門服務的人士等。查核機制仍屬自願性質，由僱主自行評估風險後考慮查核需要，並由合資格申請人辦理申請。

申請人可經香港警務處網上服務申請平台（www.es.police.gov.hk）遞交申請表格和相關文件、查詢申請處理進度及繳交申請費用。除位於灣仔的警察總部的性罪行定罪紀錄查核辦事處外，警務處亦在分布於港九新界的6間指定警署（北角、油麻地、牛頭角、屯門、沙田及荃灣）增設24小時套取指紋服務，預約時段更具彈性。

另外，今日或之後遞交的新申請或續延申請，查核申請有效期亦由18個月延長至36個月，從而減少申請人因查核申請有效期已過而需重新申請或續延申請的次數。

政府會參考第一階段將查核機制涵蓋範圍擴大至準自僱人士的相關經驗，考慮最快一年後推出第二階段，將涵蓋範圍擴大至所有志願工作者；最終目標將範圍擴至最大以涵蓋所有現有僱員及自僱人士。屆時會再公布詳情。

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