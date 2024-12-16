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麥當勞｜McGriddles楓糖班戟漢堡12.7回歸　日本人氣偶像ano代言拍宣傳片

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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McGriddles楓糖班戟漢堡12.7回歸香港麥當勞，日本人氣偶像ano代言拍攝宣傳片。

麥當勞今年7月底推出的McGriddles楓糖班戟漢堡深受港人喜愛，但後於9月底停止供應。不過，麥當勞於今日（16日）宣布，將於明日（17日）重推McGriddles，由日本人氣偶像ano代言並拍攝宣傳影片

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麥當勞｜McGriddles於12月17日回歸

麥當勞宣布將於12月17日早餐時段重推McGriddles系列，顧客可於上午11時前透過麥當勞App或至全線麥當勞餐廳選購套餐。McGriddles系列共有2款，分別是楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品），優惠價為36.5元，以及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），優惠價為35元。

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麥當勞於昨晚（15日）於Threads發布一條宣傳短片，透露將重推McGriddles系列，片中漢堡變身黑膠唱片播放音樂，附宣傳字句「準備好過McGriddles Christmas未？」，隨後回覆網民將於12月17日回歸。

麥當勞｜日本人氣偶像ano代言

此次McGriddles系列由日本人氣偶像ano代言，並未其拍攝宣傳短片，片中ano身著紅黃色服裝，做可愛俏皮的動作展示和宣傳楓糖班戟漢堡，更以廣東話講「去麥記囖！」，十分親切。

McGriddles系列由日本人氣偶像ano代言。（取自mcdonaldshk）

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