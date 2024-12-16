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行李箱損壞｜旅行遇行李箱爆轆？　網民推薦買12蚊店1物自救

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

旅行遇行李箱爆轆？ 網民推薦買12蚊店1物自救！

一家大細去旅行都會帶行李箱，但遇上壞喼可以點做？近日有網民去日本旅遊時，行李箱輪子的橡膠脫落，令到箱子難以拖行，他急中生智在百貨公司購買1物修好行李箱！

行李箱損壞｜日本旅遊落機行李箱即爆轆

近日一名台灣網民於PTT發文，分享她與另一半到日本旅遊時，帶了3年多沒有使用的行李箱，出發前因為沒注意到輪子已經出現問題，結果在第一日下飛機，將行李箱拖行至住宿時，行李箱輪子的橡膠部分全部脫落，令箱子變得難以拖行，只能抬著拖動。

同場加映：消委會6款4星或以上行李喼名單

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行李箱損壞｜樓主買1物急救：真的像是恢復原狀

後來，樓主到日本大型百貨店DAISO尋找可以急救的物品，發現一款可以拉扯的橡膠電氣膠帶，膠帶經拉扯後橡膠之間會變得更緊、更紮實，於是就把它捆在失去橡膠的輪子上，成了行李箱的替代用輪胎，後續也把所有的輪子都黏過一次，「還真的像是恢復原狀了」！

不過，她也提醒，自己不確定是否每間門市也有這款商品，而且這個方法也只能當作應急使用，建議大家外遊前檢查一次較為實際。

同場加映：台檢測推介6款高性價比耐用行李箱清單

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行李箱損壞｜網民解釋1原因致輪子膠帶脫落

帖文引來網民討論，大讚樓主「生活智慧王」、「工具人之光，讚讚讚」、「還好今年出去行李箱輪子沒事，學到一招」、「推，以後不用怕輪子壞掉了！」另外，有網民解釋輪子膠帶脫落原因，「因為是環保材質會吸水氣，如果沒有常常給他滾滾，容易吸太多濕氣水解掉，這個是屬於正常損耗。」

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