夾公仔機｜港男夾公仔機花$500夾45分鐘夾中紙條欲換窩夫機　最終竟只換得鎖匙扣

▲ 港男夾公仔機花$500，夾45分鐘夾中紙條欲換窩夫機，最終竟只換得鎖匙扣。（資料圖片）

【夾公仔機／消委會／中獎】夾公仔機店舖近年在香港成行成市，吸引不少大人及小朋友。惟消委會近日接獲多宗涉及夾公仔機的投訴，有一名男子共花費$500、用了近45分鐘夾得中獎紙條欲換窩夫機，最終竟只換得鎖匙扣。

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夾公仔機｜夾公仔機投訴增逾1倍

消委會自今年1月至11月接獲42宗涉及夾公仔機投訴，較去年全年的16宗多超過1倍。消委會分享3個投訴個案，有投訴人指機爪自動鬆開，設有「保夾」機制但未交代；亦有夾公仔機展示獎品為窩夫機，投訴人花近500元、約45分鐘夾得中獎紙條，但店員僅讓他兌換幾個鎖匙扣及吊飾；另有硬幣兌換機硬幣不足，商戶只以遊戲局數代替退款，變相強迫消費。消委會批評涉誤導，促請業界確保遊戲公平合理，並且清晰交代得獎規則。

投訴一：展示獎品為窩夫機 結果僅換得匙扣

一間店舖的夾公仔機獎品分為「積分換獎」和「直中獎」兩種模式，夾到有分數的紙條可按積分換取獎品；夾得「直中獎」紙條就可以直接獲得獎品，而當時機內展示兩件獎品，分別是迷你朱古力噴泉機和窩夫機。

投訴人郭先生對窩夫機感興趣，遂花費近500元，夾了約45分鐘，夾中「直中獎」編號33的紙條，並向店內職員要求兌換窩夫機，職員卻從機台一個隱蔽角落拿出一盒標示為「直中獎33」的獎品給予郭先生，裏面僅有數個匙扣、吊飾等小飾物。

郭先生拒絕後，並即時透過通訊程式聯絡台主，惟台主建議以其他獎品，包括朱古力噴泉機代替，堅持不提供窩夫機。他認為，機內「直中獎」獎品沒有標註編號，機身亦沒有標明兌換獎品的規則告示，他理應有權選擇獎品，而且他夾得約150張紙條中，合共僅得7點積分，大部分獎品需要10分以上才能兌換。

他懷疑台主刻意展示吸引禮品誤導消費者，且消費者難以獲得足夠積分兌換心意禮品，遂向消委會投訴，並要求台主盡快交付其所應得的獎品。

消委會多次致函該商戶，希望透過商戶跟進個案或聯絡台主，但沒有收到任何回覆，導致無法調停。消委會建議郭先生可尋求法律意見，考慮是否作進一步追討。

投訴二：機爪自動鬆開 未事先通知玩家設有「保夾」機制

張小姐與友人到一間夾公仔機店鋪花了20元，玩了4局、每局5元夾公仔，並成功夾起心儀的公仔，但當爪夾到機器頂部時卻自動彈開「鬆爪」，令公仔原地掉落。

隨後張小姐向職員查詢，惟職員表示這是機台的設定，沒有任何故障，又表示設有「保夾」機制，即玩家同意機台消費達一定金額但未獲獎時，爪夾便不會「鬆爪」，可將公仔直接送到出貨口。

張小姐認為消費者不可能在「保夾」機制以外成功夾出公仔，質疑該商戶的經營手法詐騙和取巧。若非她投訴，消費者不會知道有「保夾」機制，認為此設定極不合理。

最終該商戶回覆消委會指機台是台式三爪機，爪夾會於回洞口途中鬆開，玩家要運用技巧去獲獎。加上該店的機台均設有「保夾」機制，而張小姐當日遊玩的機台「保夾價」為100元。該店職員指，當日接獲投訴後已即時全數退回20元。

投訴三：硬幣機不夠五元硬幣 僅「回局」不「回水」

陳先生於夾公仔機店的硬幣兌換機，將100元紙幣兌換成5元硬幣，最後僅得1枚5元硬幣，尚欠19枚。他立即透過通訊程式聯絡負責人，負責人拒絕退還現金，並提出以店内夾公仔機的遊戲局數作補償，亦即「回局」。陳先生翌日再到店內要求退還現金95元，繼續被拒。

陳先生認為，硬幣不足是商戶管理問題，不滿商戶將硬幣兌換與夾公仔機遊玩局數綑綁，提供他不感興趣的遊戲局數作補償，批評此舉是取巧。

消委會亦批評「回局」不「回水」變相強迫消費，要求商戶馬上取消和糾正。商戶解釋兌換硬幣有銀行手續費等成本，有關「回局」安排是防止兌幣機被非顧客濫用，而且此安排已標示於機上，並重申拒絕退回現金。消委會建議陳先生考慮透過民事途徑作進一步追討。

夾公仔機｜消委會：小心被視為參與非法賭博

夾公仔玩法五花八門，機內展示的獎品亦會容易令消費者一試運氣，甚至過度投幣。消委會建議消費者在玩樂時應理性消費，留意機台設定及機內布置，衡量所花費的總金額與心儀奬品的價值是否相稱；此外，消費者亦應留意場內或機上張貼的資料，如有必要可考慮拍攝投幣玩樂過程以作紀錄，在遇上消費爭議時，可出示相關片段為憑據作追討之用。

根據高等法院於2022年的判決，夾公仔機不符合《公眾娛樂場所條例》中對「娛樂」的定義，因此不用申領牌照亦不受條例規管。不過近年坊間出現的部分夾公仔機的遊玩方式高度依賴運氣，且獎品價值遠高於顧客所付金額，例如遊戲機、手提電話、現金獎等，有機會構成博彩，觸犯《賭博條例》。

根據《賭博條例》，博彩包括進行碰機會取勝的博彩遊戲或慼機會結合技巧而取勝的博彩遊戲，以贏得金錢或其他財產。除非獲得豁免或牌照，否則屬非法行為，首次定罪可處罰$10,000及監禁3個月。

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資料來源：消委會

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