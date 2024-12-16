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陪伴丨陳慧嫻新歌MV姜大衛父子檔上陣　John哥分享夫妻相處之道

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

姜大衛演出陳慧新歌《陪伴》MV。

陳慧嫻日前推出全新廣東作品《陪伴》，由江海迦（Aga）作曲，黃偉文填詞，舒文監製，將兩個人微妙的相處關係，欣然地跟大家細味當中。

慧嫻演繹時亦像在分享故事，分享一段交心的友誼是如何煉成的故事。只有懂得見微知著，知曉彼此分寸的摯友，才懂得在你與我之間，留下一道有溫度的距離。

【中年好聲音2】陳慧嫻太陶醉忘記撳燈　參賽者照顧認知障礙症老公勁洋蔥

劉偉恒、林愷鈴、姜卓文。（左起）

釋放最強大溫柔

二人相處，一段距離，是學問，也是學懂不去問。情侶間可大說千萬次愛你，但在最需要支援一刻，愛，往往會帶來莫能助的冷淡跟隨，相比之下，知心知己最知進退。

而這份情誼絕非單向付出，縱沒有承諾，沒有簽約，下次到你身陷憂困，無論我在何地都會回到你身邊，靜靜地釋放出最強大的溫柔，與你面對哀愁。

劉偉恒、姜卓文、姜大衛、彭杏英、林愷鈴。

John哥父子檔上陣

MV由劉偉恒執導及編劇，並找來姜大衛（John哥）、舞台劇演員彭杏英、林愷鈴及姜大衛兒子姜卓文演出。歌曲MV講述夫妻二人一路走來的高低起跌、甜酸苦辣。

現實生活中，John哥跟太太李琳琳是圈中模範夫妻，二人結婚50年，相依相愛半個世紀，當中經歷不少考驗，問到John哥感受，他表示：「其實夫妻又好、家庭又好、一家人都好，一定要成日一齊，成日有聯絡，唔好話夫妻，全家感情都會好。互相打個電話：『食咗飯未呀？』、『你今日食乜啊？』已經好開心。」

MV中，兒子姜卓文飾演自己年輕版，對於兒子表現，John哥笑說：「希望導演滿意啦，我冇乜感受。如果佢做得好，OK！做得唔好，鬧佢！哈哈。」

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