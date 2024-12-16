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詐騙｜警方灣仔打擊無牌酒吧及串謀詐騙　共拘捕15人

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

警方灣仔打擊無牌酒吧及串謀詐騙，共拘捕15人。（曾秋文攝）

灣仔警方過去3日展開代號「星雲」行動，打擊非法酒吧及串謀詐騙。

灣仔警區反三合會行動組林高進督察表示，近日接獲多人報案，指在灣仔區一間酒吧消遣後，發現信用卡被盜用。經調查後發現，酒吧東主和職員，與活躍於區內的非華裔女子串通，提供佣金合謀詐騙酒客。

案件先由非華裔女子在街上兜搭醉酒的酒客，再帶到酒吧趁機盜取信用卡進行大額交易，而酒吧沒有提供任何商品和酒類飲品，疑犯會將信用卡放回酒客的銀包。行動中偵破3宗案，損失約8萬元，最大損失為4萬多元；警方檢獲信用卡機和帳單。

另外，灣仔警方根據情報，發現區內有一間黑社會團夥操控的無牌酒吧及水煙館，在昨日（15日）警方派出探員喬裝顧客，進入單位後拘捕4男2女（21至35歲），其中一名男子涉嫌「管理無牌賣酒場所」，其餘5人則涉嫌「在無牌賣酒場所飲酒」；同時發出6張針對禁止吸煙區吸煙的定額罰款通知書，檢獲160支酒、220支吸食水煙工具及4,000元現金。警方亦聯同控煙辦人員突擊搜查多個持酒牌場所，發出7張定額告票。

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記者：曾秋文

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