  • 18°C
香港時間：20241216日 (一) 17:34

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大棠紅葉2024｜漁護署紅葉指數「開始紅」　港鐵增設特別巴士路線

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

漁護署網站「大欖郊野公園楓香林紅葉情報」亦於上周五（13日）更新紅葉指數，維持「開始紅」級別。（經濟日報圖片）

每年12月中至翌年初，大棠都會成為港人賞楓熱點。近日本港天氣轉冷，逐漸踏入觀賞紅葉好時機，漁農自然護理署網站「大欖郊野公園楓香林紅葉情報」亦於上周五（13日）更新紅葉指數，維持「開始紅」級別，吸引不少市民及遊客慕名前往欣賞。

據了解，紅葉指數可分為5種級數：紅、開始紅、黃、綠、樹葉疏落。隨着紅葉季節的到來，漁護署將於大棠舉辦一系列精彩活動。在2024年12月14日至2025年1月1日，大欖郊野公園楓香林將在每個星期六、星期日及公眾假期的早上10時30分至下午4時30分，提供自然導賞服務，亦有精心設置照片展覽、趣味攤位遊戲以及推廣健行的活動。

漁護署網站「大欖郊野公園楓香林紅葉情報」於上周五（13日）更新紅葉指數，維持「開始紅」級別。（漁農自然護理署網站截圖）

此外，運輸署在12月及1月作出多項臨時交通安排，包括加強大棠的巴士服務。由上周末（7日）起，港鐵增設K66A特別巴士路線，來往港鐵朗屏站及大棠山道，逢周六、周日及公眾假期服務，方便行山人士入大棠賞紅葉。往大棠方向的服務時間為上午9時至下午2時，而回朗屏方向的服務時間為下午1時至晚上7時。成人單程車費5.1元；小童及長者單程車費為2.2元。

另外，聖誕節及「拆禮物日」（12月25及26日），九巴68R線會行駛，來往形點交通交匯處至大棠，往大棠方向為上午9時至下午4時，回形點方向則由上午10時至下午5時，收費為成人單程7.7元。

值得留意的是，由於大棠山道停車場泊位有限，運輸署在上周末（7日）起，至明年1月12日（星期日），大棠山道由避雨亭至大棠山道停車場的路段將於每個星期六、星期日及公眾假期，早上7時至晚上7時期間，進行間歇性封閉，禁止所有車輛進入。

其他冬季觀賞樹木：

點擊圖片放大
+2

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

郊野公園 運輸署 漁護署 天氣 展覽 運輸 交通 紅葉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月16日 時間12:05）
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
意外墮樓｜薄扶林豪宅11歲女童玩捉迷藏　 從3樓窗台失足墮地送院搶救
捉賊男子｜藍牙耳機遺失2年再現踪跡　港男按定位等「賊」一整夜
捉賊男子｜藍牙耳機遺失2年再現踪跡　港男按定位等「賊」一整夜
勿錯過治療兒童哮喘最佳時機 醫生提醒：小心影響小孩發育
勿錯過治療兒童哮喘最佳時機 醫生提醒：小心影響小孩發育
偷熊貓｜觀塘自由空間兩隻熊貓裝飾被盜　警拘37歲女子
偷熊貓｜觀塘自由空間兩隻熊貓裝飾被盜　警拘37歲女子