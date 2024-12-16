大棠紅葉2024｜漁護署紅葉指數「開始紅」　港鐵增設特別巴士路線

▲ 漁護署網站「大欖郊野公園楓香林紅葉情報」亦於上周五（13日）更新紅葉指數，維持「開始紅」級別。（經濟日報圖片）

每年12月中至翌年初，大棠都會成為港人賞楓熱點。近日本港天氣轉冷，逐漸踏入觀賞紅葉好時機，漁農自然護理署網站「大欖郊野公園楓香林紅葉情報」亦於上周五（13日）更新紅葉指數，維持「開始紅」級別，吸引不少市民及遊客慕名前往欣賞。

據了解，紅葉指數可分為5種級數：紅、開始紅、黃、綠、樹葉疏落。隨着紅葉季節的到來，漁護署將於大棠舉辦一系列精彩活動。在2024年12月14日至2025年1月1日，大欖郊野公園楓香林將在每個星期六、星期日及公眾假期的早上10時30分至下午4時30分，提供自然導賞服務，亦有精心設置照片展覽、趣味攤位遊戲以及推廣健行的活動。

▲ 漁護署網站「大欖郊野公園楓香林紅葉情報」於上周五（13日）更新紅葉指數，維持「開始紅」級別。（漁農自然護理署網站截圖）

此外，運輸署在12月及1月作出多項臨時交通安排，包括加強大棠的巴士服務。由上周末（7日）起，港鐵增設K66A特別巴士路線，來往港鐵朗屏站及大棠山道，逢周六、周日及公眾假期服務，方便行山人士入大棠賞紅葉。往大棠方向的服務時間為上午9時至下午2時，而回朗屏方向的服務時間為下午1時至晚上7時。成人單程車費5.1元；小童及長者單程車費為2.2元。

另外，聖誕節及「拆禮物日」（12月25及26日），九巴68R線會行駛，來往形點交通交匯處至大棠，往大棠方向為上午9時至下午4時，回形點方向則由上午10時至下午5時，收費為成人單程7.7元。

值得留意的是，由於大棠山道停車場泊位有限，運輸署在上周末（7日）起，至明年1月12日（星期日），大棠山道由避雨亭至大棠山道停車場的路段將於每個星期六、星期日及公眾假期，早上7時至晚上7時期間，進行間歇性封閉，禁止所有車輛進入。

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