排便習慣｜1周便秘X日增死亡+罹癌風險 1種人每日排便 心臟病發率高2倍【一文睇清健康大便形態】
發布時間： 50 分鐘前
最後更新： 35 分鐘前
【大便形態／排便習慣／便秘】有人一吃飽就想去廁所，有人卻幾天都不去一次。美國有研究指出，排便次數就算每天一次都未必一定健康，關鍵取決於大便形態。台灣有醫生指出，有1種人患癌和死亡率比一般人高出2倍左右，亦建議若遇到排便不暢的情況，切忌過度用力。
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台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook專頁發文討論關於排便習慣的問題，他引述2022年一項美國研究，該研究將大便心態分為3類：軟便（鬆軟糊狀）、正常（長條成型）、硬便（小顆硬塊）作比較，並將標準排便狀況定義為每天排便一次排出正常大便。
研究團隊追蹤14,574名成年人約7.6年，研究結果以排便形態（軟便 VS 硬便）分成2組，得出以下結論：
軟便
|1周4次
|每日
|多次
|死亡率
|+1.78倍
|+1.3倍
|無風險
|心臟病
|+2.3倍
|-
|癌症
|+2.4倍
|-
硬便
|1周4次
|每日
|多次
|死亡率
|+1.5倍
|-
|無風險
|心臟病
|-
+2倍
高血壓+70
心肌梗塞
|癌症
|-
|-
錢政弘綜合以上結果，指出排軟便且無每天排便習慣的人是最高風險群組，死亡率比一般人高1.78倍，而患心臟病和罹癌風險則高出2倍以上；然而每天排便多次沒有增加患病風險。每天排便亦不代表一定健康，若經常排硬便人士，要小心心臟病風險，因用力排便時會增加血壓，繼而增加心肌梗塞風險。他建議，若出現排便不暢的情況，寧願多上幾次廁所，切忌過度用力。
錢政弘補充，無每天排便習慣人士，如果大便形態屬正常，亦無增加疾病風險。
健康警號｜4種大便顏色看健康
台灣大腸直腸外科醫生陳威智在其Facebook專頁發文，指出可從大便顏色和形態看出健康狀況。大便是身體的排泄物，如果出現以下4種顏色，要留意身體健康，其中1種顏色更可能是罹癌先兆：
健康警號｜灰白大便恐膽道胰臟系統出問題
據台灣急症科醫生翁梓華在Facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享指，大便作為人體排泄物之一，醫生會透過其氣味、顏色、形狀3方面，作為觀察患者腸胃道健康的其中一個渠道。
健康警號｜觀察大便 發現腸癌、胰臟癌警號
翁梓華醫生提醒，大家日常排便後不妨多觀察大便的質地，當中如出現以下3類大便就要留神，需要盡快就醫：
排便健康｜布里斯托大便分類法
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