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智能投票箱｜狄志遠憂影響選舉保密性　曾國衞：投票時無CCTV、不會識別到選民

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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曾國衞強調，「投票過程中，不用出示身份證，沒有CCTV，不會識別到本人是誰，不會影響投票權私隱問題。」（資料圖片）

政府擬在明年立法會換屆選舉起引入智能投票箱，將配備選票檢測功能，有議員憂影響選舉保密性。政制及內地事務局局長曾國衞強調，投票時候，沒有CCTV，不會識別到選民是誰，不會影響到選舉保密性。

立法會政制事務委員會今日（16日）舉行會議討論選舉安排，多位議員關注引入智能投票箱安排，曾國衞說，以往有類似安排，立法會選委會界別及區議會地區委員會選舉界別，採用全票制，「填多一格填少一格」均會無效，投票前有檢測機，予選民確保沒有填錯，認為對選舉權進一步保障，現在只是將有關功能放在票箱裏面，可檢測到塗污填或錯誤情況。

新思維議員狄志遠形容，引入智能投票箱安排「幾無謂」，會有反效果。他說，投白票、畫花選票都是選民選擇，識別出廢票會對私隱保密有影響，「你搵得出投白票，都搵到投邊個，可能你不會用，市民仍然會擔心。」

曾國衞強調，不是要找出故意情況，「投票時候，不用出示身份證，沒有CCTV，不會識別到本人是誰，不會影響投票權私隱問題」，主要目的希望減少選民填劃錯誤導致選票無效。

選委界議員簡慧敏說，有選委曾反映智能投票箱幫到他們；在地方選舉上，雙議席單票制，仍然有機會有選民誤以為要投兩票，新安排有助保障選舉權，特別是「老友記」，但認同同時要保障保密性。選委界議員鄧飛認為，顧及選民體驗，若被工作人員告知投錯票，會有些「面懵」，頗為尷尬。

曾國衞：會採便利措施  便利內地選民回來投票

曾國衞表示，引入智能投票箱安排，必然會考慮到選民體驗，不會令選民特別尷尬。又透露仍然會採取便利措施，希望便利內地選民回來投票。

另外，政制及內地事務局指，下一次立法會換屆選舉舉行之前，選舉管理委員會須舉行選委會界別分組補選，以填補選委會選任委員的空缺，讓其可在立法會換屆選舉中提名候選人，以及在選委會界別中投票。有議員關注選委會空缺數目，以及補選所花的公帑。

選委會89席須補選  8席須提名填補

選舉事務處總選舉事務主任陳淑華透露，選舉委員會目前89個席位需要透過選舉來填補，有8個要用提名方式用填補。曾國衞指，目前因應選舉安排，仍在計算當中開支。

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